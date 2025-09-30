Crisis en el Gobierno de Trump: a horas de otra pesadilla para los estadounidenses
Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno este martes por la noche, tras el fracaso de las gestiones de último momento entre la Casa Blanca y los líderes demócratas para garantizar el financiamiento federal. La parálisis administrativa podría comenzar a la medianoche del miércoles y dejar a millones de empleados y ciudadanos en una situación crítica.
El cierre implica que toda actividad gubernamental no esencial quedará suspendida: museos, parques nacionales y oficinas federales cerrarán sus puertas, mientras que millones de trabajadores quedarán sin salario o deberán continuar sus tareas sin remuneración hasta que se apruebe un nuevo presupuesto. También se verán afectados planes sociales y programas de ayuda federal.
Incluso desde la propia administración advirtieron sobre la posibilidad de despidos masivos. La Oficina de Administración y Presupuesto envió una carta a las agencias federales sugiriendo que aprovechen la coyuntura para “considerar la reducción de la fuerza laboral”.
El lunes, una reunión de emergencia en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas terminó sin avances, profundizando las tensiones.
“Creo que nos dirigimos a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto”, declaró el vicepresidente JD Vance.
Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que aún persisten “diferencias muy grandes” entre las partes.
Posturas enfrentadas
Los republicanos proponen una extensión temporal de los gastos hasta el 21 de noviembre, lo que significaría postergar el debate presupuestario. Los demócratas, en cambio, exigen que se termine con esa práctica y reclaman un acuerdo sólido que incluya la renovación de subsidios de seguro de salud para personas de bajos ingresos, cuyo vencimiento está previsto para fin de año.
Mientras desde el oficialismo responsabilizan a la oposición por no llegar a un entendimiento, los demócratas replican que una prórroga sin soluciones de fondo pone en riesgo a millones de ciudadanos.
Algunos republicanos, sin embargo, consideran que un cierre prolongado permitiría seguir aplicando la llamada “motosierra” al gasto público, eliminando de forma definitiva programas y empleos considerados “no esenciales”.
Schumer replicó con dureza:
“Donald Trump ha estado despidiendo a los trabajadores federales desde el primer día, no para gobernar, sino para asustar. Esto no tiene nada que ver con la financiación del gobierno”.
Un escenario repetido
El último cierre de gobierno en EE.UU., durante el primer mandato de Trump, se extendió por 35 días, el más largo en la historia del país. Aquella vez el motivo fue la disputa por el muro fronterizo con México, y finalizó cuando el ausentismo de los controladores aéreos federales paralizó los vuelos.
Hoy, con la popularidad de Trump en caída en las encuestas, un nuevo cierre podría derivar en un fuerte malestar social y complicar aún más el escenario político.