Crisis cambiaria: El BCRA vendió u$s379 millones para frenar el alza del dólar oficial
El dólar volvió a operar en el umbral superior de la banda y el Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el MULC. El miércoles se desprendió de u$s53 millones por primera vez desde abril y hoy superó los tres dígitos: vendiendo u$s379 millones, el mayor valor en cinco meses. Los paralelos, en tanto, se recalientan con fuerza por encima de los $1.500.
Así, el mayorista que es referencia del mercado finalizó en $1.474,5, en el tope de la banda superior. A su vez, el dólar Banco Nación se consiguió a $1.495, mientras que el dólar cripto subió a $1.534,39 al finalizar la rueda. El tipo de cambio minorista que publica el BCRA, cerró la jornada en $1.509,37.
En ese marco, el MEP también volvió a acelerar suba, esta vez avanza 2,7% a $1.526,68. Por su parte, el CCL asciende 2,8% y ya toca los $1541,52. El blue, opera un poco por debajo de los financieros, y se consigue en esta jornada a $1.515. Y el dólar tarjeta está a un paso de los $2.000, ya que opera a $1.943.