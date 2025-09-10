Crespo: el Juzgado de Paz y el municipio coordinan un protocolo para casos de salud mental
El Juzgado de Paz de Crespo avanza en la articulación con dependencias municipales para dar una respuesta más rápida y efectiva ante las problemáticas de salud mental. La iniciativa se enmarca en los convenios de asistencia y cooperación entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Municipalidad de Crespo.
La jueza Vanesa Visconti explicó: “Esta propuesta surgió desde el Juzgado de Paz, con la idea de articular con diferentes actores de la comunidad de Crespo, a los fines de definir un protocolo de actuaciones ante las situaciones y casos de salud mental que se presenten”.
Durante un encuentro realizado el viernes en el Juzgado, participaron autoridades del hospital, representantes de tres áreas municipales (Desarrollo Social, Salud Mental, y de la Mujer y la Niñez) y de la Policía de Entre Ríos. Allí se analizaron acciones conjuntas de intervención, según lo establece la Ley de Salud Mental.
Las partes definieron un plan de acción para dar respuestas inmediatas, en especial cuando sea necesario trasladar personas a otras localidades. “La idea es que eso pueda hacerse a la brevedad y sin resentir los servicios de salud, justicia y seguridad”, remarcó Visconti.
Del encuentro participaron el director del Hospital San Francisco de Asís, Juan Pablo Schonfeld; Sabrina Angrisano y Soledad Maitenon (áreas de Salud Mental y Desarrollo Humano del municipio); Sonia Goette (Área de la Mujer y Niñez); la jueza Vanesa Visconti; la secretaria del Juzgado, Fátima Peralta; y la agente Tatiana Schimpf.