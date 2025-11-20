Crespo avanza con la primera escuela del país construida con ladrillos PET reciclados
En una ceremonia realizada junto a la comunidad educativa de la Escuela Nº 105 “Patria Libre” de Crespo, autoridades provinciales y municipales participaron del acto de licitación para la ampliación del establecimiento, que se convertirá en la primera escuela de Argentina construida con ladrillos PET, elaborados a partir de botellas de plástico recicladas en el Parque Ambiental local.
El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, en representación del gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; y la directora de la institución, Claudia Marini.
Inversión educativa y compromiso ambiental
Durante su intervención, Aluani destacó la importancia del proyecto y afirmó: “Estas obras demandan una inversión de más de 250 millones de pesos. Es un esfuerzo que hace el gobierno provincial para que alumnos y profesores puedan estar más cómodos, pero sobre todo representa una innovación en la construcción”.
La mandataria también puso en valor el “orgullo crespense” y reconoció a las y los trabajadores municipales que reunieron las botellas necesarias para fabricar el nuevo material: “Ellos representan la cadena de elaboración de este producto final”, señaló. Además, remarcó la importancia del cuidado ambiental y la conciencia que deben asumir las nuevas generaciones.
En su mensaje, Aluani agradeció a las empresas que participan del proyecto y celebró que el “sueño que se originó en la provincia” avance con el trabajo conjunto entre Estado y sector privado. “Hagamos juntos realidad este gran sueño, el sueño de transformar a nuestra provincia para el orgullo y bienestar de todos”, finalizó.
A su turno, el ministro Schneider definió la obra como una iniciativa “totalmente innovadora para nuestra provincia y el país”, y detalló la articulación entre infraestructura y sostenibilidad: “Hoy estamos viendo que es posible construir con un ladrillo reciclable que sea amigable con el medio ambiente”, afirmó.
El funcionario también destacó el compromiso de los municipios que participaron de la recolección: “Teníamos el desafío de juntar un millón de botellas para esta ampliación y lo logramos. El Municipio de Crespo fabricó 36.000 ladrillos”, precisó.
La viceintendenta Jacinta Eberle celebró que Crespo fuera elegida para utilizar este tipo de material en las primeras aulas, mientras que la directora Claudia Marini expresó: “Estamos más cerca de tener nuestras aulas que se soñaron y desearon hace un par de años”.
Detalles de la obra
La ampliación beneficiará a 498 estudiantes y contempla una inversión provincial de $256.537.619. El proyecto incluye la construcción de tres aulas, una sala de docentes y un grupo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad.
La obra utilizará 35.000 ladrillos PET, elaborados con material reciclado y fabricados en el Parque Ambiental bajo una fórmula certificada por el CONICET.
Presencias
Del acto también participaron la secretaria de Participación Ciudadana, Valentina Gotte; el vocal del CGE, Santiago Laumann; los intendentes de Libertador San Martín y General Ramírez, Darío Heinze y Flavia Pamberger; autoridades municipales de Crespo; docentes y estudiantes de la institución.