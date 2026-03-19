Créditos en valor producto del BICE: los productores de Entre Ríos acceden a tasa bonificada por un cupo de $4.000 millones
BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y el Gobierno de Entre Ríos anunciaron que la provincia aporta un nuevo cupo de bonificación de tasa para que los productores locales accedan a Créditos Valor Producto del banco en condiciones preferenciales. El financiamiento está destinado a inversiones de los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero que aumenten su productividad y eficiencia.
El acuerdo fue firmado hoy, durante un encuentro de trabajo donde participaron el gobernador Rogelio Frigerio, el presidente del Banco, Maximiliano Voss, y el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo. El cupo total previsto en el convenio asciende a $4.000 millones, que se suman a los más de $2.800 millones ya otorgados a nivel local.
Los préstamos en valor producto aportan previsibilidad a la hora de invertir, ya que establecen las cuotas en una cantidad determinada de producción que se mantiene fija durante todo el plazo del financiamiento. De esta manera, los pagos se realizan en pesos tomando como referencia el índice de precios de cada actividad.
Se otorgan en UVA con una tasa anual fija del 8%, un monto de hasta $800 millones por productor/empresa y un plazo de 60 meses. Gracias al convenio anunciado hoy, los beneficiarios locales cuentan con una bonificación de tasa del 4% anual durante los dos primeros años por un máximo de hasta $200 millones.
En el caso del sector tambero, la línea fija las cuotas en litros de leche y financia la compra de sistemas rotativos, robots, monitoreo, automatización, genética y bienestar animal.
En porcinos -con cuotas en kilos capón-, se destina a la compra de equipamiento, incorporación de genética, tratamiento de residuos y modernización de granjas.
Para ganadería -en kilos de novillo- a la compra de vaquillonas a servir o preñadas que incremente el volumen de hembras reproductoras y a la retención de terneras -evitando su venta prematura-.
En soja -en toneladas de producto- para compra de equipamiento y la construcción de instalaciones productivas, entre otros.
El financiamiento está dirigido a MiPyMEs que cuenten con el certificado de elegibilidad correspondiente y, en el caso de personas humanas, deben presentar, también, un aval de un Fondo de Garantía o una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) calificadas por BICE.