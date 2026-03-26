Crecen los casos de tuberculosis ante la falta de políticas sanitarias: “Los números asustan”
Especialistas alertan sobre un rebrote muy fuerte de casos de tuberculosis en el país y ponen el foco en la necesidad de reforzar las políticas públicas. “Estamos llegando a un punto crítico y a la buena de Dios”, alertó la Dra. Sandra Inwentarz, coordinadora del área de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en el país, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.
Este aumento, advertido por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se explica por factores estructurales y sociales que han debilitado la capacidad de respuesta nacional.
El incremento de casos de esta enfermedad en el país se vincula a múltiples causas:
-el debilitamiento progresivo de los programas de control;
-la dificultad para acceder al diagnóstico temprano;
-las interrupciones en los tratamientos;
-y la persistencia de desigualdades sociales que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica.
La Dra. Sandra Inwentarz, neumonóloga (MN 86440), coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, cuestionó que desde 2024 no hay programas sanitarios de Nación porque se cerraron con la asunción de Milei.
“Quedaron desintegrados, hay un solo programa que es imposible de manejar. Por eso faltan medicamentos e insumos para estudiar la tuberculosis”, lanzó. A su vez lamentó que la salida de la OMS impacta en el escenario actual porque “muchas de las compras, de lo que sea para estas enfermedades se hacen a través de programas mundiales”.
“Yo me enfermo y no puedo ir a comprar el medicamento a la vuelta de mi casa porque no se vende. Ese tipo de remedios no son de venta al público, son a nivel país. No puede tampoco una provincia ir a comprar, eso es obligación del Ministerio de Salud”, añadió.
Sin vueltas, la médica dijo que: “Estamos a la buena de Dios porque falta todo para combatir este tipo de enfermedades, es realmente preocupante”.
La doctora que trabaja hace 30 años en neumonología infantil, señaló que el escenario es muy complejo en casos pediátricos. “Preocupa el estado en el que vienen los chicos, siempre hubo casos mínimos porque los íbamos a buscar ante un caso familiar cercano. Hoy hay chicos de 4 o 5 años con los pulmones destruidos por la tuberculosis que no se puede recuperar”, manifestó en dialogo con Pulso Informativo por Radio Altos.
Por último, Inwentarz dejó en claro que: “Los nuevos números asustan, estamos llegando a un punto crítico”.
La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable. Sin embargo, el retraso en el diagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos, ya que los síntomas pueden confundirse con otras patologías respiratorias. Cuanto más tardía es la detección, mayor es el riesgo de transmisión en la comunidad.