Crece la tensión en la avícola Tres Arroyos: salarios en cuotas y más de 700 empleos en vilo
El Sindicato de la Carne denunció incumplimientos salariales reiterados y amenazas de cierre en la planta La China de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, donde ya se perdieron 850 puestos de trabajo y otros 700 empleos se encuentran en riesgo, en medio de un conflicto que crece en tensión.
Según explicó el secretario general del gremio, Sergio Vereda, la empresa viene acumulando irregularidades en el pago de salarios, que se realizan en cuotas, al igual que las vacaciones y el aguinaldo. Esta modalidad, señaló, fue tolerada por los trabajadores con el objetivo de preservar las fuentes laborales, pese a las dificultades.
La situación se profundizó cuando la firma incumplió el cronograma de pagos previsto para el 7 de enero, que contemplaba una cuota de la quincena y otra del aguinaldo. Frente a esta falta, los empleados resolvieron en asamblea iniciar medidas de fuerza en reclamo de lo adeudado.
Como respuesta a la protesta, la empresa dejó de ingresar pollos para faenar, paralizando de hecho la actividad de una planta que procesa habitualmente unos 200 mil pollos diarios. Ante los reclamos, la conducción de la firma argumentó que los fondos destinados a salarios fueron utilizados para alimentar a las aves en la granja, una explicación que el sindicato calificó de «inaceptable».
Vereda recordó además los antecedentes de pérdida de empleo en el complejo: el cierre del frigorífico Béccar, anexo a La China, implicó la pérdida de 450 puestos de trabajo, a los que se sumaron casi 400 desvinculaciones adicionales en la planta principal, alcanzando un total de 850 empleos perdidos. Tras esos cierres, ambos grupos de trabajadores fueron unificados en La China.
En la actualidad, la incertidumbre sobre el futuro de la planta es total. El gremio advirtió sobre amenazas concretas de cierre, lo que podría dejar sin trabajo a más de 700 operarios que aún permanecen en actividad. Además, cuestionó la falta de intervención de funcionarios provinciales ante un conflicto de “enorme impacto social y laboral”, y reclamó respuestas urgentes para defender el salario y las fuentes de empleo.