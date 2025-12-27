Crece la mora de las familias y se triplica el atraso en créditos de entidades no bancarias
La suba de la tasa de interés que atravesó la economía durante el proceso electoral tuvo un impacto directo en el endeudamiento de las familias, empujando al alza los niveles de mora en el pago de créditos, especialmente en el financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional. Así lo reflejan los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), procesados por la consultora EcoGo.
Según el Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, la irregularidad del crédito en entidades no bancarias —como billeteras virtuales, financieras, cooperativas y grandes cadenas comerciales— pasó del 7,4% en noviembre del año pasado al 20% en octubre último, lo que implica casi triplicar el nivel de mora en apenas once meses.
A pesar del deterioro en la cobranza, el financiamiento fuera de los bancos continúa siendo una opción central para los hogares. De acuerdo con el Central, el stock de crédito no bancario se mantiene en niveles máximos históricos, cercano a los 12,2 billones de pesos, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno.
El informe elaborado por la consultora que dirige Marina Dal Poggetto advierte además que, al considerar el endeudamiento total con bancos y entidades no bancarias, la deuda de las familias ya equivale al 137% de sus ingresos anuales. Si bien no todo ese pasivo se encuentra en situación irregular, el peso del endeudamiento creció de forma sostenida: un año atrás representaba apenas por encima del 100% de los ingresos.
La situación es aún más delicada entre los trabajadores informales y cuentapropistas, cuyo endeudamiento alcanza el 143% de sus ingresos, lo que reduce notablemente su margen de maniobra ante subas de tasas o caídas de ingresos.
En contraste, los bancos tradicionales muestran un comportamiento mucho más estable. La mora en préstamos bancarios se ubicó en 4,4%, muy por debajo del 20% registrado en entidades no bancarias. Desde ámbitos oficiales explican esta diferencia por los mecanismos de cobro más eficientes, como el débito automático, y por el hecho de que las tasas más bajas incentivan a los clientes a priorizar el cumplimiento para no perder el acceso a ese canal de financiamiento.
No obstante, el perfil crediticio de las familias también se deterioró. En el último año, la proporción de deuda incobrable en billeteras virtuales, financieras, cooperativas y comercios pasó del 2,8% al 5,6%, mientras que los créditos catalogados como de “riesgo alto” escalaron del 2,5% al 8% del total.
La información oficial señala que, en promedio, cada cliente adeuda 5,6 millones de pesos, considerando compromisos asumidos tanto con bancos como con fintech y otras alternativas crediticias. Hasta hace pocas semanas, además, las tasas de interés llegaban a cuadruplicar la inflación, lo que agravó las dificultades de pago.
En la Argentina operan actualmente 542 empresas que otorgan crédito a personas, entre ellas billeteras virtuales, cadenas de supermercados y electrodomésticos, cooperativas de crédito y financieras que ofrecen préstamos en cuotas.
La semana pasada, el Banco Central alertó que la mora en los créditos a los hogares volvió a subir en octubre, y que casi el 8% del total prestado por los bancos presenta problemas de cobranza. En este segmento, el atraso de las familias se ubicó en 7,8%, frente a un 1,9% en las empresas.
La comparación interanual muestra la magnitud del deterioro: doce meses atrás, la mora de los hogares apenas superaba el 2%, un nivel que no se registraba desde hacía 15 años. En términos generales, la mora del crédito al sector privado alcanzó el 4,5%, con una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre, confirmando un escenario de creciente fragilidad financiera en los hogares.