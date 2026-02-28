Crece la economía, cae el empleo: la paradoja del modelo de Milei
La actividad económica registró un crecimiento del 4,4% durante 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, la expansión se concentró en pocos sectores con fuerte incidencia, mientras que las actividades más vinculadas al mercado interno y que generan mayor cantidad de empleo continúan rezagadas, lo que derivó en una situación particular: la economía crece, pero el empleo formal disminuye.
De acuerdo con datos difundidos por la consultora Quantum, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la economía creció 4,9%, mientras que el empleo formal cayó 2,9%. En materia salarial, el informe señala que el salario real promedio formal aumentó 6,9% en ese período, aunque advierte que viene de un deterioro importante en el largo plazo.
Desde una perspectiva más amplia, el salario real actual es un 23% más bajo que hace diez años y un 3% inferior al registrado hace cinco años, durante la pandemia de 2020, lo que evidencia las dificultades para recomponer el poder adquisitivo.
Sectores con comportamientos dispares
El informe destaca que la dinámica entre actividad económica y empleo es heterogénea según el sector.
Construcción: fue el sector más afectado en términos de empleo, con una caída del 14,7% en los puestos de trabajo, mientras que la actividad retrocedió 11,1%. Aunque representa el 4% del valor agregado bruto, concentra el 6% del empleo formal privado, por lo que su retroceso tiene un fuerte impacto laboral.
Intermediación financiera: mostró uno de los mayores crecimientos de actividad, con un aumento del 25,8%, aunque el empleo sectorial cayó 3%. En paralelo, el salario real en el sector subió 12,2%.
Agricultura y ganadería: registró un crecimiento del 24%, impulsado por una buena cosecha fina, con un incremento del empleo formal de 2,5%. Sin embargo, se trata de un sector con baja elasticidad en la generación de empleo.
Comercio mayorista y minorista: representa el 18% del valor agregado bruto y emplea al 20% del trabajo formal, pero su crecimiento fue apenas del 0,4%, con un aumento marginal del empleo de 0,7%.
Industria manufacturera: registró una caída del 3,7% en la actividad y del 4,9% en el empleo formal. Se trata de un sector clave, ya que junto con el comercio concentra el 16% del valor agregado y el 18% del empleo formal.
Más monotributistas e informalidad
Según el análisis de Quantum, la caída del empleo asalariado formal fue parcialmente compensada por el aumento de monotributistas, que crecieron 6,4% (alrededor de 130.000 personas).
Este tipo de ocupación representa actualmente el 17% del empleo formal total y, en muchos casos, corresponde a trabajos de menor calidad laboral.
A su vez, el empleo informal aumentó en más de 200.000 personas en los últimos dos años, lo que implica que más de 8 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.
Perspectivas para 2026
De cara a 2026, la consultora ACM proyecta un crecimiento del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cercano al 3,8%, levemente por encima del consenso del mercado, que lo ubica en 3,5%.
No obstante, los analistas advierten que será clave observar si la recuperación se extiende hacia sectores vinculados al mercado interno, ya que hasta ahora la expansión estuvo concentrada en pocas actividades.
En ese marco, la estabilidad del régimen cambiario y la evolución del tipo de cambio real serán factores determinantes para los sectores transables, mientras que la trayectoria de las tasas reales y la disponibilidad de crédito influirán en la recuperación del consumo y la demanda interna.
Desde la consultora Vectorial señalaron además que la inercia estadística que dejó 2025 es baja, de apenas 0,8 puntos porcentuales, por lo que el crecimiento del próximo año dependerá en mayor medida de una mejora real de la actividad económica.
Los especialistas también advierten que el patrón de crecimiento apoyado en sectores primarios y en la intermediación financiera plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, ya que reduce el peso de sectores con mayor encadenamiento productivo y vuelve más volátil la generación de ingresos fiscales y divisas.
Importaciones creciendo más que la economía
Otro dato relevante surge de un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, que señala que mientras la actividad económica creció 4,4% en 2025, las importaciones de bienes finales aumentaron 24,6%, es decir, cinco veces más rápido que la economía.
Según el estudio, esta dinámica implica un desplazamiento de producción local por bienes importados, más que un crecimiento conjunto de la oferta interna y externa.
En ese contexto, la industria cerró 2025 casi 11% por debajo de los niveles registrados a mediados de 2023, mientras que el comercio se ubicó cerca de 5% por debajo de ese mismo período, reflejando las dificultades del mercado interno para consolidar una recuperación sostenida.