Crece la bronca por la falta de respuestas de la ANDIS
Este viernes se registraron incidentes en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuando un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio del organismo, ubicado en el barrio Bajo Belgrano, para exigir ser recibido por las autoridades.
INCIDENTES EN LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD— Clarín (@clarincom) October 17, 2025
Un grupo de personas ingresó por la fuerza a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y provocó incidentes dentro del edificio.
Los manifestantes reclaman ser recibidos por las autoridades del organismo para… pic.twitter.com/VEwBjJ64jB
Decenas de familiares de personas con discapacidad se habían concentrado en la puerta del edificio con la intención de entregar un petitorio con diversos reclamos, pero, según explicaron, las autoridades se negaron a recibirlo, lo que derivó en el ingreso al lugar y momentos de tensión.
La actriz Valentina Bassi, una de las presentes en la protesta, relató a los medios: “Esta reunión era para exigirle al interventor de Andis, Alejandro Vilches, y al directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se reunirían, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que se suspendía por tiempo indeterminado”.
“Con esas cosas uno acumula bronca. Cuando vinimos a entregar el petitorio, no lo aceptaron. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico. Que no lo reciban es un maltrato, un destrato. Estamos recansados, por eso entramos”, añadió Bassi.
La manifestación se dio en un contexto de creciente tensión política y judicial por el manejo de la Andis y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Legislativo, que rechazó el veto.
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la norma que declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias.
El decreto presidencial, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la decisión por la “falta de financiamiento específico” y la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.