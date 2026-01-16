Crece el porcentaje de medicamentos importados en el mercado farmacéutico argentino
Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación reflejó que la incidencia de medicamentos importados ocupa un porcentaje cada vez mayor en la industria farmacéutica argentina. En 2016 -fecha de inicio del relevamiento- era del 28,3% y saltó al 37,5% en el primer trimestre de 2025.
La facturación del mercado interno (por reventa local de importados y por producción nacional) refleja un crecimiento real del 44%. En este segmento “la reventa local de importados se acelera a partir del tercer trimestre de 2023 y alcanza un aumento del 70,5% en el segundo trimestre de 2025. En consecuencia, la facturación de productos importados, que representaba un 28,3% al inicio del período analizado, ha registrado una participación del 37,5% en el primer trimestre de 2025”.
Cerca del 70% de la facturación del mercado interno se concentra en cinco grandes grupos terapéuticos: medicamentos del aparato digestivo y metabolismo, del aparato cardiovascular, antiinfecciosos para uso sistémico, antineoplásicos e inmunomoduladores, y fármacos del sistema nervioso.
En el período analizado creció de forma sostenida la facturación de remedios antineoplásicos e inmunomoduladores, que pasaron del 17,3% al 25%, y se dio un retroceso de los antiinfecciosos para empleo sistémico, cuya participación cayó del 10,8% al 6,6%.
Los datos muestran que en los medicamentos destinados al aparato cardiovascular y al sistema nervioso, la facturación es casi exclusiva de la producción nacional. Por su parte, los antiinfecciosos para uso sistémico muestran una reducción sostenida de la participación de importados a lo largo del período analizado. En cambio, los medicamentos utilizados para tratamientos de cáncer y para regular el sistema inmunitario expandieron su participación en el mercado interno, con predominio de productos extranjeros.
El incremento de la facturación de la industria farmacéutica no implica que se vendan más remedios. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó –según consignó revista Acción- que en el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo período de 2023. Pero en el mismo período la facturación de las farmacéuticas creció un 14% en términos reales.
El informe muestra también que la caída del consumo se profundizó con respecto a 2024, que había sido uno de los peores años desde que se realiza la medición. La venta de medicamentos cayó un 8,2% frente al tercer trimestre de 2023 y un 3,3% en la comparación interanual.
Sin sorpresas, los hogares encabezados por personas mayores son los más afectados, según el reporte. En este grupo aumentó el uso de ahorros, el endeudamiento y la venta de pertenencias para sostener gastos corrientes, incluyendo medicamentos. Todo esto mientras se mantiene congelado el bono para jubilaciones mínimas y hubo fuertes recortes en la cobertura de medicamentos del PAMI.