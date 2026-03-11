Crece el miedo en Europa por la Guerra en Irán: Francia frustró un atentado terrorista
En medio del estado de “alerta máxima atentado” en Francia, las autoridades desarticularon este miércoles un ataque terrorista vinculado al Estado Islámico (ISIS) que estaba siendo planificado desde la prisión de Longuenesse, cerca de Paso de Calais, en el norte del país.
En el operativo fueron detenidas seis personas, entre ellas dos hermanos fichados por radicalización islámica y tres reclusos alojados en la misma cárcel, quienes continúan siendo interrogados. Según la investigación, el atentado estaba en una etapa avanzada de preparación.
Los dos sospechosos arrestados fuera de la prisión fueron interceptados en un vehículo estacionado en las inmediaciones del penal. Dentro del automóvil, la policía halló armas cargadas, una bandera negra del Estado Islámico, símbolos vinculados al profeta y ácido clorhídrico, materiales que podrían haber sido utilizados para fabricar un explosivo.
Los reclusos implicados tienen 19, 24 y 30 años y permanecen bajo investigación desde la mañana de este miércoles.
Investigación por conspiración terrorista
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) informó que abrió una investigación por los delitos flagrantes de conspiración terrorista y posesión de armas de categoría B vinculadas con una organización terrorista.
El caso fue encomendado a la Subdirección Antiterrorista (SDAT), la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional.
De acuerdo con el sindicato CGT de la prisión, en el vehículo interceptado había materiales destinados a la fabricación de un explosivo. La presencia de los sospechosos fue detectada luego de que las autoridades observaran un dron sobrevolando la zona del penal durante la madrugada del lunes al martes, lo que desencadenó el despliegue policial en el área.
El sindicato denunció que el episodio evidencia “un ataque selectivo y la presencia de elementos de extrema gravedad”, además de advertir sobre un aumento de los riesgos de seguridad en las instalaciones penitenciarias.
Un complot en etapa avanzada
Según fuentes cercanas a la investigación, los detenidos planeaban un atentado islamista en la ciudad de Saint-Omer, en las cercanías de la prisión de Longuenesse.
Entre los implicados habría tres presos comunes y al menos un cómplice externo, quienes habrían coordinado el envío de contrabando al interior del penal. Los arrestos se realizaron bajo cargos de suministro y recepción de contrabando a reclusos, sobrevuelo de zonas restringidas y destrucción u ocultamiento de pruebas.
La investigación se inició tras el hallazgo del vehículo sospechoso estacionado cerca del penal, información que fue reportada inicialmente por el diario La Voix du Nord y luego confirmada por la Fiscalía Antiterrorista.
Los ocupantes del automóvil fueron detenidos de inmediato por agentes de la comisaría de Saint-Omer, y posteriormente se encontró una pistola durante el allanamiento a la vivienda de un familiar de los sospechosos.
De confirmarse todos los elementos del caso, el complot terrorista no tendría precedentes recientes en Francia, debido al equipamiento hallado, la cantidad de personas involucradas y el avanzado estado de planificación del atentado.