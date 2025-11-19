Crece el conflicto en Frávega tras el cierre de una sucursal y denuncias de un plan de despidos masivo
El inesperado cierre de una sucursal de Frávega en Temperley y el despido de todo su personal desataron un fuerte conflicto laboral, mientras el gremio alerta sobre un posible plan de ajuste que incluiría unos 300 ceses en todo el país y exige la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados.
La tienda, ubicada en Pasco y Salta, amaneció este martes con las persianas bajas y sin aviso previo. Los empleados se enteraron de su desvinculación al llegar a cumplir su jornada, lo que generó indignación y preocupación ante lo que el sector sindical interpreta como un anticipo de una reestructuración más profunda dentro de la cadena de electrodomésticos.
La reacción no se hizo esperar: trabajadores realizaron una protesta espontánea frente al local junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC). Su secretario general, Rubén Crosta, calificó la decisión empresarial como un “brutal avance patronal” y un “acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma”. Además, exigió la reincorporación inmediata de todo el personal despedido.
En paralelo, Crosta advirtió que según la información disponible, la empresa prepara un plan de despidos que alcanzaría a unos 300 empleados en distintos puntos del país. Este posible escenario incrementó la tensión y alimentó el temor entre los trabajadores.
Ante la gravedad de la situación, el CEC presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, cuyos representantes se hicieron presentes y convocaron a una audiencia con la empresa. Los trabajadores, que permanecieron durante toda la jornada frente al local, remarcaron que no retrocederán en su reclamo: “Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro”.
El gremio denunció que Frávega estaría avanzando de forma unilateral con despidos y traslados sin aviso, vulnerando derechos laborales básicos. La presencia del Ministerio fue valorada como un paso inicial, aunque insistieron en que la resolución debe ser urgente.
Ante el clima de incertidumbre, el CEC convocó a organizaciones sindicales y sociales a acompañar el reclamo. “La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de los trabajadores”, afirmó Crosta, quien anticipó que continuarán las medidas gremiales en defensa de todo el personal afectado.