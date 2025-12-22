Maran Suites & Towers

CRA presentó un proyecto para incorporar la figura de “Vandalismo rural” en el Código Penal

Redacción | 22/12/2025 | Nacionales | No hay comentarios

La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria, una problemática que el sector denuncia como creciente y con escasa respuesta judicial.

La iniciativa impulsada por la entidad ruralista plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis, mediante el cual se crea la figura de “Vandalismo Rural”, orientada a penalizar acciones que dañen de forma directa a establecimientos productivos.

Según explicaron desde CRA en el comunicado difundido para presentar el proyecto, el objetivo es “dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural”, y que actualmente no encuentran una tipificación acorde a su gravedad.

Penas para actos delictivos en el ámbito rural

La nueva figura penal prevé penas de prisión de entre dos y cinco años para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural, mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.

Desde la entidad destacaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, advirtieron que los ataques a silobolsas y a establecimientos rurales se han vuelto una práctica reiterada, sin una respuesta penal proporcional al perjuicio económico y social que generan.

Actualización del delito de estrago

El proyecto también propone actualizar la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como en los casos en que se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.

Desde CRA señalaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial eficaz frente a este tipo de delitos. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, remarcaron.

Finalmente, la entidad subrayó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X