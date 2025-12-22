CRA presentó un proyecto para incorporar la figura de “Vandalismo rural” en el Código Penal
La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria, una problemática que el sector denuncia como creciente y con escasa respuesta judicial.
La iniciativa impulsada por la entidad ruralista plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis, mediante el cual se crea la figura de “Vandalismo Rural”, orientada a penalizar acciones que dañen de forma directa a establecimientos productivos.
Según explicaron desde CRA en el comunicado difundido para presentar el proyecto, el objetivo es “dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural”, y que actualmente no encuentran una tipificación acorde a su gravedad.
Penas para actos delictivos en el ámbito rural
La nueva figura penal prevé penas de prisión de entre dos y cinco años para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural, mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.
Desde la entidad destacaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, advirtieron que los ataques a silobolsas y a establecimientos rurales se han vuelto una práctica reiterada, sin una respuesta penal proporcional al perjuicio económico y social que generan.
Actualización del delito de estrago
El proyecto también propone actualizar la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como en los casos en que se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Desde CRA señalaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial eficaz frente a este tipo de delitos. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, remarcaron.
Finalmente, la entidad subrayó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.