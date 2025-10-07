Cositorto aseguró que financió con US$32.500 la campaña de Santilli en 2021 y criticó que el dirigente lo niegue
El fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, actualmente detenido y condenado por estafa bajo un esquema piramidal, afirmó que su empresa aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en las elecciones legislativas bonaerenses de 2021, cuando Juntos por el Cambio se impuso al peronismo.
El vínculo entre Generación Zoe y Santilli ya había trascendido años atrás, pero ahora fue el propio Cositorto quien confirmó desde un penal de Corrientes tanto el monto como las circunstancias del presunto aporte.
En diálogo con Radio Splendid, Cositorto relató que llegó hasta Santilli por medio de Gabriel González, un actor del programa Pasión de Sábado, a fines de 2021, entre las PASO y las elecciones generales. González, quien había expresado su apoyo al dirigente, lo vinculó con un almuerzo organizado por Martiniano Molina, donde también participaron Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Federico Pinedo.
Cositorto con DOMAN en Ensobrados: "Yo no soy FRED MACHADO soy LEONARDO COSITORTO. No tengo ningún problema con SANTILLI, pero me molesta que salgan negandome".— Splendid AM 990 (@splendidam990) October 7, 2025
Lo apoyo porque no estoy con los K, cuando no tenían plata para las elecciones YO le puse 32.500 DÓLARES".… pic.twitter.com/rj9xxzOi3Z
“Me piden apoyo económico”, explicó Cositorto, quien aseguró que Molina le comentó que necesitaban fondos para cubrir la falta de fiscales porque “les robaban las boletas”. Según su versión, el presupuesto era de 13 millones de pesos, y él se comprometió a cubrir la mitad. “Hice el cálculo a un dólar de 200 pesos, por eso fueron 32.500 dólares”, detalló.
Cositorto afirmó que el dinero fue retirado en efectivo por González y otras personas, aunque dijo desconocer si se registró como aporte de campaña. Aseguró que el monto provenía de fondos declarados y aclaró que no mantiene “ningún problema personal con Santilli”, aunque se mostró molesto porque “lo niegue”.
Recordó que el diputado, en una entrevista con Jorge Rial en 2022, había dicho: “No lo conozco, nunca lo vi en la vida, no tengo relación”, al referirse a él como “un personaje”. Ante esto, Cositorto respondió: “No me gusta que salgan negándome como si tuviera lepra. Si me suben al ring, voy a pelear. No soy Fred Machado, soy Leonardo Cositorto”.
Finalmente, manifestó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, pero insistió en su malestar con Santilli: “¿Quién es el personaje? Porque el que necesitaba plata para el hijo era él —por el sponsoreo de un auto de carreras—, y cuando no tenía para las elecciones, puse 32 mil dólares”, concluyó ofuscado.