La Iglesia en jaque por el fallo de la UE que obliga a Polonia a inscribir un matrimonio gay
El matrimonio “es solo entre un hombre y una mujer”. En la Iglesia católica reina preocupación por una sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que ordenó a Polonia inscribir un matrimonio entre hombres polacos celebrado en Alemania, donde residen. Las autoridades polacas rechazaron el pedido porque en el país no existe el casamiento entre personas del mismo sexo, pero el tribunal europeo considera que deben realizar la inscripción porque el matrimonio fue celebrado en otro Estado miembro.
Los episcopados europeos no ocultan su alarma, ya que la decisión podría afectar la certidumbre jurídica y abrir la puerta a “desarrollos negativos en otros sectores sensibles”, incluyendo decisiones similares en materia de maternidad subrogada.
El conflicto radica en que los dos polacos, residentes y casados en Alemania bajo la ley civil que reconoce el matrimonio igualitario, pidieron inscribir su unión en Polonia, que rechazó la solicitud por ser una figura inexistente en su legislación.
El caso y la resolución del tribunal europeo impactarán la jurisprudencia del derecho de familia en los sistemas jurídicos nacionales europeos, generando posibles repercusiones en otros países de la Unión.
La Corte de Justicia Europea destacó en su sentencia del 25 de noviembre que los Estados miembros están obligados a respetar el derecho de la Unión. Señaló que el rechazo de la inscripción del matrimonio “puede causar daños morales y patrimoniales” y que, al no existir otro mecanismo para reconocer un matrimonio celebrado en otro Estado miembro, Polonia debería aplicar el procedimiento.
Los episcopados europeos se mantienen en alerta. Recientemente, el León XIV reiteró el “no” de la Iglesia a las uniones entre personas del mismo sexo.