Corte de energía en Ramírez: Enersa advierte sobre trabajos en cercanía de líneas eléctricas
Enersa informó que la subestación “Ramírez” salió de servicio tras un accidente ocasionado por terceros en las cercanías de instalaciones eléctricas. El hecho ocurrió durante la mañana y el suministro fue restablecido a las 11:35.
La distribuidora remarcó la gravedad de realizar tareas próximas a líneas eléctricas, dado que esto implica un alto riesgo para la seguridad. En este sentido, subrayó la necesidad de extremar precauciones y utilizar todos los elementos de seguridad adecuados antes de intervenir en la vía pública.
Asimismo, la empresa recordó que, en caso de ser necesario llevar adelante trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas, es indispensable informar previamente a Enersa para que se adopten las medidas de resguardo correspondientes.
Para consultas y asesoramiento, la compañía puso a disposición su Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.I.) 0800-777-0080, además de las oficinas comerciales en toda la provincia.