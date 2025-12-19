Corrupción en la AFA: la Justicia investiga los helicópteros y pasajeros que aterrizaron en la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino
La mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sigue dando que hablar a la Justicia que busca información específica: el helipuerto que tiene una dimensión cercana de 30 por 30 metros. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quiere saber qué helicópteros aterrizaron en la propiedad y con qué pasajeros.
La primera medida que tomó fue solicitarle a la Administración Nacional de Aviación Civil que informe cuáles son los registros de vuelos de helicópteros que tiene sobre la propiedad de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa. Pero la respuesta del organismo fue que no cuenta con esa documentación, ya que eso le corresponde llevar en un libro al dueño del helipuerto. Quien figura en ese rol es Luciano Pantano, investigado como testaferro.
Ese libro no forma parte de la documentación secuestrada en la casa cuando fue allanada, confirmaron fuentes judiciales. La ANAC sí informó que cuenta con la lista de pilotos de los helicópteros que piden autorización a la torre de control para los aterrizajes. El juez le solicitó al organismo esa nómina desde que opera el helipuerto hasta la fecha.
“Real Central S.R.L” es la empresa que figura como dueña de la casa. Y esa compañía está a nombre de Pantano y su mamá jubilada Ana Lucía Conte. A nombre de ellos también están los 54 vehículos de colección y de lujo que se secuestraron en la propiedad y una casa en el barrio privado “Ayres Plaza”.
Pero ninguno de ellos tiene la capacidad económica para comprar esos bienes. Ambos monotributistas, Conte recibió en 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia” de Anses y en 2021 se jubiló. Y Pantano registra deudas bancarias. Pero sí tienen vínculos con el fútbol: Pantano fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa en 2021 y el año siguiente asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.
En la causa ya hay elementos que vinculan a Toviggino con la casa. La Policía Federal secuestró un bolso con el logo de la AFA y el nombre de Toviggino y una plaqueta del club Barracas Central, del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dedicada al tesorero.
“El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino tesorero de la AFA por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”, decía placa junto con la fecha del reconocimiento, 18 de julio de este año.
Pero detrás de una propiedad también hay un entramado de empresas vinculadas al fútbol. Real Central le compró la casa en mayo del año pasado a “Malte SRL”, cuyo dueño mayoritario es Mauro Javier Paz, quien fue director de la liga de fútbol femenino de AFA., con domicilio en Santiago del Estero, de donde es oriundo Toviggino.
Junto con las medidas sobre el helipuerto, la Justicia también se centra en otra información: quiénes tiene cédulas azules para manejar los vehículos secuestrados y pagan los seguros, quiénes contrataron los servicios de cable e internet de la vivienda, entre otras. Para eso, el juez Aguinsky realizó este jueves una serie de procedimientos en organismos del gobierno nacional.