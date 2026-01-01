Corrupción en la AFA: la causa contra Sur Finanzas pasó al juez Federico Villena
La Cámara Federal de La Plata ordenó esta semana que la causa contra Sur Finanzas, cuyo dueño está vinculado al presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, la investigue el juez de Lomas de Zamora Federico Villena y que su colega de Quilmes, Luis Armella, deje de hacerlo y solo continúe con el caso en que se indaga sobre dirigentes de Banfield por el pase de un jugador.
El Tribunal de Alzada dijo que -por ahora- no hay razones de conexidad objetiva o subjetiva entre la causa que denunció la DGI a principios de diciembre pasado y la de Banfield que tenía Armella y data del 2018. En teoría, ahora Armella debería mandar la causa a Villena, quien se encuentra de vacaciones. Por estos cambios, las partes podrían pedir la nulidad de la causa.
De todos modos, el martes Armella ordenó que Javier Faroni, el empresario contratado por la AFA, se presente en la causa para “ponerse a Derecho”, aunque lo autorizó a viajar a Uruguay.
Por otro lado, mañana el fuero penal económico de la Capital rechazará la decisión del juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay quien opinó a favor de absorber el caso de la mansión de Pilar y sacárselo a su colega porteño Marcelo Aguinsky por una cuestión jurisdiccional.
La pelea por estas dos causas y otras que giran alrededor de Maximiliano Vallejo -el dueño de Sur Finanzas-, más allá de los argumentos jurídicos, muestran un trasfondo en que se movería la “mano invisible” del kirchnerismo para sacar al juez Aguinsky de la causa de la mansión que apunta al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entre otros.
Al margen, las causas por maniobras con el cepo cambiario del último gobierno K se la disputan los jueces Sebastián Casanello, María Servini, María Eugenia Capuchetti y una jueza del fuero penal económico.