Corrupción en el Gobierno: Asesor de La Libertad Avanza confirmó a la Justicia los dichos de Diego Spagnuolo sobre las coimas en la ANDIS
El consultor y asesor de comunicación de LLA, Fernando Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad, que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo le habló sobre un “esquema de corrupción” en la ANDIS.
Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le contó de “coimas”, del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
Cerimedo ratificó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa.
En esos audios, Spagnuolo apuntó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en ANDIS en varias oportunidades. Hoy ratificó sus dichos ante la Justicia.
Negó en cambio, haber sido él quien grabó las conversaciones y filtrado su contenido.
Los audios de las presuntas coimas no son considerados por el fiscal Picardi como elemento de prueba. “Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba”, explicaron las fuentes.