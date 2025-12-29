Corrientes bajo el agua: más de 400 evacuados, colapso urbano y furia vecinal contra los Valdés
Al menos 413 vecinos debieron ser evacuados como consecuencia de las inundaciones que golpearon a la provincia de Corrientes. La emergencia se desató tras la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, combinada con lluvias extraordinarias que desbordaron la capacidad de drenaje en varias localidades.
Ante el avance del agua, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina intervinieron en las tareas de evacuación, trasladando a las familias afectadas hacia gimnasios municipales y escuelas, en un contexto marcado por la urgencia y condiciones críticas.
Las precipitaciones, que alcanzaron entre 300 y más de 400 milímetros, provocaron el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico, interrupciones en el transporte público, saturación del suelo y extensas zonas anegadas.
Personal de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas policiales desplegó operativos para asistir a los evacuados, con la entrega de víveres, colchones y materiales de primera necesidad, además de reforzar las tareas de seguridad ciudadana y prevención vial en los sectores más comprometidos.
La crisis expuso nuevamente la falta de obras hídricas estructurales. Vecinos de San Luis del Palmar, una de las localidades más castigadas, y de otras zonas de la provincia apuntaron directamente contra la gestión del gobernador Gustavo Valdés, hoy continuada por su hermano Juan Pablo Valdés. El malestar social creció ante la repetición de un escenario que, denuncian, podría haberse evitado con planificación e inversión sostenida.
La bronca vecinal se concentra en la ausencia de políticas de prevención, ya que más de 400 personas perdieron todas sus pertenencias y debieron abandonar sus hogares en cuestión de horas.
En San Luis del Palmar, donde se registraron más de 400 milímetros de lluvia, el panorama sigue siendo alarmante. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la continuidad de tormentas para martes y miércoles, lo que podría agravar aún más la situación en las próximas horas.