Corina Machado le entregó a Donald Trump una medalla conmemorativa y una placa alusiva al Premio Nobel de la Paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves un almuerzo privado en la Casa Blanca con la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con el objetivo de analizar la situación política y económica de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
El encuentro se desarrolló a las 12.30 hora de Washington, en un comedor reservado de la residencia presidencial, y se extendió por más de dos horas, en un contexto marcado por fuertes tensiones regionales y una intensa actividad diplomática de Washington en el Caribe.
La visita de Machado coincidió con una nueva incautación de un petrolero vinculado a Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses. Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, el buque Veronica fue interceptado durante la madrugada en una operación que se realizó “sin incidentes”, al considerar que violaba la “cuarentena” impuesta por Trump a embarcaciones sancionadas.
Con esta acción, ya son seis los petroleros relacionados con Venezuela capturados por Estados Unidos desde mediados de diciembre, cuatro de ellos posteriores al traslado de Maduro desde Caracas a Nueva York, ocurrido el 3 de enero en el marco de un operativo militar estadounidense.
El gesto del Nobel de la Paz
El almuerzo se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Luego del encuentro, Machado se dirigió al Congreso de Estados Unidos, donde tenía prevista una reunión con senadores. A la salida de la Casa Blanca, la dirigente opositora calificó brevemente la reunión como “muy buena” y saludó a ciudadanos venezolanos concentrados frente a la residencia presidencial.
Durante el encuentro, Machado le entregó a Donald Trump una medalla conmemorativa y una placa alusiva al Premio Nobel de la Paz, gesto que, según su entorno, estaba previsto y se vinculó con el interés que el mandatario estadounidense manifestó en reiteradas oportunidades por ese reconocimiento internacional.
De la reunión participó también el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que reforzó el carácter político y estratégico del encuentro dentro de la agenda exterior de Estados Unidos respecto a Venezuela.
Posteriormente, Trump agradeció el obsequio en sus redes sociales: “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió.
Desde el entorno de Machado señalaron que la entrega de la medalla tuvo un alto contenido simbólico, asociada al respaldo político internacional que la dirigente busca consolidar en Washington, aunque no se anunciaron medidas concretas tras el encuentro.
El reordenamiento político tras la salida de Maduro
Tras la salida de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, y desde Washington se emitieron señales de mayor aceptación hacia su figura dentro de la estrategia estadounidense. De hecho, Trump mantuvo una comunicación telefónica con Rodríguez, a quien calificó como “una persona fantástica”, destacando avances en materia de petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.
El posicionamiento de Machado quedó relativizado pese a su rol dentro de la oposición venezolana. En semanas previas, Trump había deslizado que la dirigente no contaba con el respaldo interno suficiente para liderar una transición, aunque la definió como una “luchadora por la libertad”.
Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela, llegó a Washington con un perfil prudente, en un escenario atravesado por la estrategia energética estadounidense, que apunta a controlar los recursos petroleros venezolanos y frenar la operatoria de la llamada “flota en la sombra”.
“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que esté coordinado de forma adecuada y legal”, sostuvo recientemente el Comando Sur, mientras que referentes del sector energético internacional advirtieron que el país sigue siendo poco atractivo para inversiones sin cambios estructurales.
El encuentro entre Trump y Machado se inscribe así en un escenario de reconfiguración política y geopolítica, donde el petróleo aparece como eje central del futuro venezolano.