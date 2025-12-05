Maran Suites & Towers

Córdoba recibió los primeros seis aviones F-16 comprados por el Gobierno

05/12/2025

El Ministerio de Defensa informó este viernes que los aviones de combate F-16 comprados por el Gobierno ya se encuentran en el país. Fueron recibidos por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, quien bajo su gestión llevó adelante la adquisición de 24 por un total de u$s300 millones.

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, ponderó Defensa en un comunicado.

Se espera que las aeronaves realicen una serie de maniobras en distintos puntos estratégicos del país. En detalle, el 6 y el 7 de diciembre será turno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se estudia la posibilidad de extender las pruebas – hasta el 8 de diciembre – en Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba.

El flamante jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, posteó en X: “Aterrizaron los F-16 argentinos. Los primeros seis cazas ya están en nuestro país, devolviéndonos la capacidad supersónica y la protección real de nuestros cielos. Hoy la defensa nacional vuelve a hacer historia. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

El operativo de traslado precisó el despliegue logístico de otras tres aeronaves: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker – para el reabastecimiento en vuelo – que pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

 

