Copnaf y la Secretaría de Deportes firmaron un convenio con el Recreativo Bochas Club para promover el acceso al deporte
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría de Deportes rubricaron un acuerdo de colaboración con el Recreativo Bochas Club de Paraná, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes acompañados por los organismos accedan a propuestas deportivas que favorezcan su desarrollo integral.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se enmarca en el programa provincial orientado al fortalecimiento de los derechos vinculados a la recreación, el deporte y la participación comunitaria.
Durante la firma, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, subrayó el valor social del deporte: “El deporte es una herramienta enorme para abrir oportunidades. Queremos que todos, sin excepción, puedan encontrar en estos espacios un lugar para crecer, integrarse y proyectarse.”
En la misma línea, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, remarcó el alcance de la propuesta: “Trabajamos para que la niñez de Entre Ríos tenga las mismas puertas abiertas para crecer y acceder al mismo horizonte de posibilidades. Este convenio es parte de ese esfuerzo colectivo, ya que nos permite acompañar trayectorias desde el deporte y fortalecer el crecimiento.”
El acuerdo fue formalizado este miércoles por el presidente del club, Marcelo Jozami, en la sede de la institución. La propuesta a implementar, denominada “Básquet en el Recreativo”, está destinada a adolescentes de 11 a 18 años que viven en residencias y espacios promocionales del Copnaf.
La coordinación con clubes y organizaciones de la comunidad reafirma la importancia de construir respuestas compartidas, donde cada institución aporta su experiencia y compromiso para acompañar de manera más sólida a la niñez entrerriana.