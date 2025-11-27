Copnaf y Desarrollo Humano finalizaron las mentorías del programa Su+Autonomía con entrega de certificados y herramientas
En el marco del programa Su+Autonomía del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), adolescentes sin cuidados parentales participaron esta mañana del cierre anual de las mentorías desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Humano a través del área de Economía Social.
Durante la jornada, las y los jóvenes recibieron certificados y kits de herramientas destinados a acompañar sus primeros pasos en proyectos laborales y formativos, fortaleciendo así su tránsito hacia la autonomía.
La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó: “Las políticas de egreso y autonomía se fortalecen cuando hay acompañamiento, formación y herramientas. Hoy celebramos ese avance junto a cada adolescente que se anima a proyectar un futuro propio”.
Por su parte, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, valoró el trabajo conjunto desarrollado durante el año y se dirigió a los participantes: “Ustedes son una enseñanza de superación. Están construyendo su destino y nosotros solo podemos acompañarlos; que esta oportunidad sea un punto de partida para seguir trabajando”.
Además de los certificados, se entregaron kits de herramientas para potenciar los proyectos personales de adolescentes de distintas localidades, en reconocimiento a su compromiso y participación a lo largo del año.
El encuentro marcó el cierre del trabajo articulado entre Copnaf y Economía Social, que durante 2025 brindó capacitaciones, tutorías y espacios de aprendizaje orientados a fortalecer la transición hacia la vida adulta. En 2026, ambas instituciones continuarán desarrollando nuevas instancias de formación y acompañamiento, reafirmando una política pública destinada a potenciar la autonomía adolescente.