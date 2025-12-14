Copnaf y Deportes de Entre Ríos suman al Paraná Rowing Club para ampliar el acceso al deporte de niñas, niños y adolescentes
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría de Deportes firmaron un convenio de colaboración con el Paraná Rowing Club para garantizar que niñas, niños y adolescentes acompañados por el organismo puedan acceder a actividades deportivas orientadas a fortalecer su desarrollo integral.
La provincia incorporó así al Paraná Rowing Club a la red de instituciones deportivas que acompañarán las propuestas del Copnaf. La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, en el marco del programa provincial de fortalecimiento de los derechos a la recreación, el deporte y la participación comunitaria.
El acuerdo, rubricado en las oficinas del club, establece un marco de cooperación mediante el cual el Rowing cederá sus instalaciones deportivas para el desarrollo de actividades coordinadas por profesores de educación física y promotores de derechos del Copnaf.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en la comunidad: “Este convenio nos genera una enorme satisfacción porque la cantidad de clubes que se están sumando demuestra que, cuando el Estado articula y trabaja de manera conjunta, se pueden generar oportunidades reales para quienes nunca tuvieron acceso a una práctica deportiva organizada”.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, celebró el acompañamiento institucional y remarcó: “Cada vez que se suma un club ampliamos el horizonte de posibilidades para la niñez y adolescencia que acompañamos. Trabajamos para que puedan crecer en entornos de cuidado, con actividades que fortalezcan vínculos, promuevan hábitos saludables y construyan sentido de pertenencia”.
En tanto, el presidente del Paraná Rowing Club, Adolfo Cislaghi, valoró la articulación con el Estado y expresó: “Para nuestra institución es muy importante poder acompañar al Copnaf, porque creemos en el trabajo conjunto entre lo público y lo privado, brindando un espacio para integrar a chicos y chicas y acompañarlos en su desarrollo”.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de nuevas instituciones deportivas a esta red permite ampliar las propuestas de participación, promover hábitos saludables y generar experiencias comunitarias para la niñez y adolescencia que forman parte de los programas del organismo.