Convocatoria para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género (OVG). La medida se enmarca en una decisión política judicial vinculada a derechos humanos, género e interseccionalidad, y responde a las estadísticas recientes que reflejan un alto índice de denuncias y redenuncias en la provincia durante el último año. Con esta acción se busca fortalecer el funcionamiento institucional y visibilizar la magnitud de la problemática.
El Centro Judicial de Género, dependiente del STJER, procura cubrir esta suplencia con dedicación full time en la Secretaría de la OVG. Esta oficina tiene a su cargo asesorar al Tribunal en materia de género y violencia de género, recepcionar denuncias en forma presencial y vía web, y gestionar la información contenida en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (REJUCAV).
Las inscripciones estarán abiertas desde las 07:00 del 28 de agosto hasta el 8 de septiembre a las 07:00 a través del siguiente enlace:
Formulario de inscripción
Los requisitos son:
- Currículum Vitae actualizado,
- copia del título universitario y certificaciones de formación complementaria,
- certificado de antecedentes penales (expedido por el Registro Nacional de Reincidencia).
Además, los postulantes no deberán estar inscriptos en el registro de deudores alimentarios morosos ni figurar como denunciados/as con antecedentes en REJUCAV.
Podrán participar abogadas y abogados con formación en género, violencia de género, diversidad y acceso a justicia, conforme al Acuerdo General N°38/12. También deberán acreditar conocimiento de legislación provincial, nacional e internacional, así como de protocolos judiciales en casos de violencia de género y manejo de herramientas tecnológicas y sistemas de gestión.
La selección se realizará en base a la evaluación de antecedentes académicos y profesionales, además de una entrevista personal ante el STJER, donde se evaluará la motivación, planes de trabajo y proyectos para el cargo, junto con las destrezas y habilidades requeridas.
Se valorará la experiencia profesional y académica, los aspectos técnicos del cargo, el desempeño profesional esperable y los modos de encarar el trabajo de cada aspirante.