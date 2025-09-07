Convocan a emprendedores entrerrianos para participar en feria de alimentos saludables en Buenos Aires
El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, abrió la convocatoria para emprendimientos entrerrianos que deseen participar en la feria Dietéticactiva Retail Saludable.
El encuentro, que se realizará en Buenos Aires los días 27 y 28 de septiembre, está orientado a promover el consumo saludable de alimentos mediante dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y espacios afines. Reunirá a productores, proveedores, distribuidores, mayoristas y profesionales de todo el país, ofreciendo una oportunidad estratégica para que los emprendimientos entrerrianos difundan sus productos, generen contactos comerciales y amplíen sus redes de distribución.
El Gobierno de Entre Ríos asumirá los costos del stand de participación de los emprendimientos seleccionados. Los interesados deberán postularse en la web oficial www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor, completando el formulario de inscripción disponible.