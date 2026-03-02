Convocan a consultas públicas por proyectos de obras viales en Feliciano, Nogoyá y Gualeguay
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dio a conocer las fechas en las que se realizarán consultas públicas para presentar proyectos de obras viales en los departamentos Feliciano, Nogoyá y Gualeguay, que contarán con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las instancias de participación permitirán dar a conocer los detalles técnicos de las obras proyectadas y brindar a la ciudadanía la posibilidad de realizar consultas o plantear inquietudes sobre los trabajos previstos.
En ese sentido, el director administrador de Vialidad, Exequiel Donda, señaló: “Es una gran apuesta y decisión política del gobernador, Rogelio Frigerio, para poner en valor obras necesarias para estos departamentos y continuar con esta firme agenda de priorizar la obra pública para brindar una mejor conectividad a productores y vecinos, establecimientos educativos, centros de salud, destacamentos policiales y todos los actores sociales”.
Asimismo, agregó: “Estas consultas públicas son muy importantes donde la ciudadanía se puede interiorizar de cada proyecto de obra y sacar todas sus dudas y consultas al respecto de los trabajos a llevar adelante”.
Agenda de las consultas
En San José de Feliciano, la consulta pública se realizará el 16 de marzo a las 16 en el Salón Bicentenario (Sarmiento 51). Allí se presentará el proyecto “Rehabilitación y reconstrucción de calzada de las rutas provinciales Nº 1 y Nº 2”, que incluye los siguientes tramos:
- Ruta Provincial Nº 1: tramo Ruta Nacional Nº 12 – San José de Feliciano.
- Desvío de tránsito pesado a San José de Feliciano (tramo Ruta Provincial Nº 1 – Ruta Provincial Nº 2).
- Ruta Provincial Nº 2: tramo San José de Feliciano – Ruta Nacional Nº 14.
En el departamento Nogoyá, la instancia participativa se llevará adelante el 17 de marzo a las 16 en la Asociación Cultural (Centenario 930). Allí se expondrán los proyectos:
- Puente sobre arroyo Del Sauce en la Ruta Provincial Nº 43, en el tramo Ruta Nacional Nº 12 (km 0,00) – ex Ruta Nacional Nº 131 (km 3,041), que contempla obra básica, calzada de ripio, puente y obras de arte.
- Circunvalación de la ciudad de Nogoyá.
Por su parte, en Gualeguay la consulta pública se realizará el 18 de marzo a las 11 en el Auditorio Municipal “Mario Alarcón Muñiz” (Segundo Gianello 132). Allí se presentará el proyecto de “Readecuación del canal de Mihura, entre la Ruta Provincial Nº 11 y el camino del Consorcio”.
Desde el organismo provincial recordaron que a partir de este lunes 2 de marzo y hasta las fechas de cada consulta pública estará disponible la documentación completa de los proyectos en los sitios web oficiales portal.entrerios.gov.ar y dpver.gov.ar, para que la ciudadanía pueda informarse previamente sobre las obras previstas.