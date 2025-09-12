Conversatorio en Paraná por el Día de Prevención del Suicidio: reflexiones sobre salud mental
En el marco del Día de Prevención del Suicidio, la Municipalidad de Paraná llevó adelante un conversatorio orientado a la concientización y el cuidado de la salud mental, destinado al personal del Juzgado de Faltas. La actividad estuvo a cargo de psicólogos del municipio, quienes compartieron herramientas y reflexiones sobre la temática.
El director general de Salud Municipal, Santiago Scetta, resaltó la importancia de visibilizar la salud mental en los ámbitos laborales. “Es fundamental que comprendamos que las situaciones relacionadas con la salud mental deben ser abordadas desde la perspectiva del paciente como un sujeto de derecho”, señaló.
Explicó además que este concepto implica entender al paciente como un ser integral dentro de un contexto social y económico. “Esto significa que debemos considerar no solo los síntomas o problemas individuales, sino también el entorno que influye en la salud mental de cada persona. Es esencial adoptar una mirada más amplia y comprensiva”, agregó.
Por su parte, la jueza de faltas del Juzgado N° 2, Marisol Poidomani, valoró la iniciativa: “Es de mucha importancia porque es una problemática muy actual, desafortunadamente, y es importante abordarlo encontrándonos y hablando del problema entre nosotros”.
Durante el encuentro, las psicólogas Cristela Marechal y Lucía Cacciabué, junto al doctor Roberto Riso, desarrollaron diversas temáticas vinculadas a la salud mental, como el manejo del estrés y la ansiedad, y la relevancia de la comunicación abierta en el entorno laboral.
“El objetivo es poder concientizar, sensibilizar y hablar sobre esta temática tan importante que nos compete a todos”, afirmó Marechal. En esa línea, Riso destacó que se brindó información “para que puedan enfrentar situaciones, y puedan pedir ayuda, es decir, se les da las primeras herramientas de cómo actuar, cómo proceder en estos casos”.