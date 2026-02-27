Controles en rutas de Entre Ríos: secuestran celulares de contrabando y detectan infracción sanitaria en transporte de ganado
En el marco de los operativos de control en los accesos a la provincia, la Policía de Entre Ríos llevó adelante en las últimas horas dos procedimientos relevantes en los puestos de Paso Cerrito y Paso Telégrafo, vinculados al contrabando de tecnología y al control sanitario en el transporte de animales.
Secuestro de celulares en Paso Cerrito
En el puesto de control vial Paso Cerrito, efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Renault Duster Oroch que circulaba desde Montecarlo (Misiones) con destino a Pilar (Buenos Aires).
Durante la inspección del vehículo, ocupado por un hombre y una mujer mayores de edad, se detectó un cargamento oculto compuesto por 98 teléfonos celulares de las marcas Samsung y Redmi, que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país.
Por disposición del juez federal de Concordia, Hernán Viri, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y del vehículo. El valor estimado de lo incautado asciende a 30 millones de pesos.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Secretaría Penal del Dr. Berdgolt.
Infracción sanitaria en transporte de ganado
En otro procedimiento realizado en el puesto de Paso Telégrafo, los controles detectaron una grave infracción sanitaria durante la fiscalización de dos transportes de carga.
Los camiones, pertenecientes a la empresa Rincón de Corrientes S.A., trasladaban 400 bovinos desde la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires.
Durante la verificación, los agentes constataron la presencia de garrapatas en los animales, situación que representa un riesgo para el estatus sanitario de la región.
Ante esta situación, se dio intervención inmediata al SENASA y a la FUCOFA, organismos que labraron las actas de infracción correspondientes antes de autorizar que la carga continúe viaje bajo estricto seguimiento sanitario hasta su destino final.
Controles en accesos estratégicos
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que estos operativos forman parte de las directivas impartidas por el ministro Néstor Roncaglia, orientadas a reforzar la presencia policial y los controles en rutas y pasos fronterizos de Entre Ríos.