Controladores aéreos lanzan un plan de lucha con nueve paros durante noviembre
Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) iniciarán un plan de lucha a partir de este lunes 3 de noviembre por la noche, en reclamo de mejoras salariales y laborales. La medida incluirá nueve paros escalonados a lo largo del mes y podría profundizarse si no hay respuestas del sector empresario y del Gobierno.
Según informó el gremio, la decisión se tomó ante la falta de acuerdo con las autoridades y tras haber esperado sin protestas durante octubre una solución al conflicto. Las medidas afectarán principalmente los despegues de vuelos de carga en todo el país, aunque también podrían impactar en otras operaciones aéreas.
ATEPSA precisó que los paros tendrán una duración de ocho horas cada uno y se realizarán los días lunes 3, jueves 6, domingo 9, viernes 14, lunes 24, jueves 27 y domingo 30 de noviembre.
Alcance de las medidas y advertencias gremiales
El sindicato adelantó que desde este lunes también buscarán paralizar las actividades de instrucción y capacitación del personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), así como las comisiones de servicio que garantizan el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación. “Las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta”, advirtieron.
La organización gremial argumentó que la medida responde al “incumplimiento de acuerdos laborales”, en especial los vinculados al Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial. No obstante, aseguraron que estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado, de búsqueda y de salvamento.
Respuesta de EANA
Desde la empresa calificaron las medidas como “ilegítimas” y negaron que exista un incumplimiento paritario: “El acuerdo se encuentra actualmente en ejecución y finaliza en diciembre”, afirmaron. Además, remarcaron que la postura de ATEPSA es política, acusando a la conducción gremial de no estar dispuesta al diálogo.
“La cúpula gremial nunca estuvo dispuesta a negociar; sólo buscan perjudicar”, expresó EANA en un comunicado, cuestionando la decisión sindical de detener la capacitación del personal y las tareas esenciales de servicio.
Conflictos en el sector aerocomercial:
Las protestas de los controladores aéreos no son nuevas: en agosto pasado ya se habían realizado diez paros parciales de tres horas, que afectaron la operatividad de distintos aeropuertos del país.
A su vez, los pilotos también mantienen reclamos abiertos. Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunciaron una “demora intencionada” en las negociaciones paritarias por parte de Aerolíneas Argentinas, además de incumplimientos del convenio colectivo y del impacto del proceso desregulatorio que atraviesa la actividad aerocomercial.