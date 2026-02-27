Controladores aéreos dejan sin efecto todo el cronograma de medidas de fuerza que habían anunciado
Un día después de suspender el inicio del cronograma de medidas de fuerza previsto para todo el país, los controladores aéreos agremiados en Atepsa dispusieron levantar todo el esquema de huelgas anunciado para participar de la mesa de diálogo con las autoridades para recomponer sus salarios.
La dirigencia de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) había anunciado la semana pasada un cronograma de paros de tres horas por día que iba a comenzar el jueves a la tarde en todos los aeropuertos de Argentina.
Esa medida de fuerza se suspendió tras el dictado de una nueva conciliación obligatoria y a la espera del inicio este viernes de un encuentro con las autoridades pero habían quedado firmes los paros del fin de semana.
Este viernes, el gremio dispuso dejar sin efecto la huelga y se lo comunicó a la Secretaría de Trabajo con su compromiso de participar del canal de diálogo abierto para sostener la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional.
Desde el Gobierno, Trabajo habían convocado al gremio a “avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo” en busca de “una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico”.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, reveló esta tarde que nuevamente tras recibir la palabra del gremio “se han levantado las medidas de fuerza dispuestas en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana)”.
La decisión fue comunicada formalmente por los apoderados del gremio a las autoridades de Trabajo con la precisión de que quedaban suspendidas “las medidas de acción sindical programadas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026”.
Trabajo reiteró que sigue impulsando las instancias de negociación correspondientes, a fin de alcanzar un entendimiento entre las partes que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea.
El gremio había anunciado un cronograma de paros escalonados que iba a comenzar el jueves 26 y se extendería hasta el lunes 2 de marzo, lo que obligaba a reprogramaciones de vuelos en todas las compañías.
La medida de los controladores contaba con el apoyo de las asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), de Aeronavegantes (AAA), del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).