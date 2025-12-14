Contra viento y marea, ¡Estudiantes de La Plata campeón!
Estudiantes de La Plata se alzó con su cuarto título en los últimos tres años y reafirma su enorme capacidad para afrontar los duelos de eliminación directa. Lo hizo en medio de la disputa entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), justamente en Santiago del Estero -donde Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, forjó su poder- y con la Brujita sentado en una de las butacas de la platea Sur Oeste del estadio Madre de Ciudades.
Se suman al Clausura 2025 la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, todos bajo la conducción de Eduardo Domínguez, cada vez más mimetizado con los hinchas y con la ideología del conjunto platense. Tapia debió entregarle el trofeo a los jugadores que desobedecieron su orden e hicieron el pasillo a Rosario Central de espaldas, como para agregarle más morbo a la definición.
| DOMADÍSIMO: Chiqui Tapia le cuelga las medallas de campeón a los jugadores de Estudiantes de La Plata después de haberlos sancionado y perjudicado todo el torneo. pic.twitter.com/SjMqWTZSbe
— La Derecha Diario (@laderechadiario) December 14, 2025
Estaba escrito que el Torneo Clausura 2025 -como así sucedió con el Apertura en el primer semestre del año-, dos títulos de liga en los que insólitamente no se enfrentan todos contra todos, curiosidades las cuales no trates de entenderla que reina en el fútbol argentino, iba a consagrar a un equipo irregular como Estudiantes de La Plata pero que “en los mata-mata” se hace más fuerte que cualquiera.
Como Platense hace un semestre, el Pincha finalizó octavo en su grupo, entró por la ventana a los playoffs dependiendo de resultados ajenos y es el nuevo campeón del fútbol argentino. Corrió de atrás frente a Racing y se terminó consagrando por penales.
¡TROFEO BIEN ALTO PARA ESTUDIANTES! CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2025 ⚪#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cfHVIgiR3T
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025
Nunca se dejó amedrentar el Pincha por el poderío de Racing, por sistema o metodología táctica el mejor equipo del año en el fútbol argentino, aunque quizás esa sentencia tenga ahora que someterse a un análisis más profundo ya que Costas dejó la sensación de ratificar que su liderazgo tiene el ciclo cumplido, al ver cómo -una vez más- manejó erróneamente el banco de suplentes, de hecho que Pardo desde que entró cometió errores infantiles y marró el penal que le dio el título a los Pinchas.
Tuvo poco tiempo para resolver Juan Ignacio Nardoni en la mitad de la cancha, le costó a Agustín Almendra hacer prevalecer el juego que lo destacó durante toda la temporada y Adrián Martínez, autor de una maravilla para el 1-0 que parecía definitorio, estuvo aislado durante el primer tiempo.
Sabían los dirigidos por Domínguez, el entrenador que más tiempo lleva en su cargo en la Liga Profesional, que iban a tener que batallar para neutralizar la jerarquía que Racing también tiene en Santiago Sosa, aunque fuera a resignar en ofensiva. Así es que por momentos se lo vio al incansable Edwuin Cetré como un carrilero corriendo para marcar la subida en tándem de Facundo Mura (debió salir mucho más temprano en una noche para el olvido) con Santiago Solari.
Lo más peligroso de Racing estuvo por la banda izquierda. El colombiano Duván Vergara, muchas veces criticado por los fanáticos racinguistas, tuvo en la noche santiagueña y especialmente durante el primer tiempo, un gran partido. Utilizó muchas veces a Gabriel Rojas como elemento de distracción y también se combinó de buena manera con el lateral izquierdo, siempre complicando la tarea defensiva de Román Gómez, quien sufrió y mucho durante esos primeros 45 minutos.
Hubo en el primer cuarto de hora tres ocasiones de riesgo que partieron de los pies de Vergara. Primero, recibió en posición central un pase de Agustín García Basso, gambeteó a Gómez y a Ezequiel Piovi y le dejó la pelota a Nardoni, quien pateó de media distancia por arriba del travesaño. Luego encaró de la derecha al centro y no logró complicar a Fernando Muslera con su remate. Y en la acción posterior le quitó la pelota cerca del área a Santiago Núñez, quien se quedó reclamando infracción, y su disparo salió desviado.
Paradójicamente, en ese momento no era Gustavo Costas el más inquieto de los dos entrenadores en el borde del corralito, sino Eduardo Domínguez. Igualmente, su equipo dio lucha, se acomodó y logró exigir a Facundo Cambeses durante de toda la noche. Pero el que parecía siempre estar más cerca del gol era Racing. Y ese gol llegó en el tramo final del complemento con una genialidad de Maravilla Martínez.
El gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez para poner el 1-0 de Racing frente a Estudiantes de La Plata.pic.twitter.com/4OzkhaowuY
— Corta (@somoscorta) December 14, 2025
Con Estudiantes volcado en ataque, se lanzó en velocidad para buscar en campo rival un pelotazo largo, aprovechó un mal despeje de Leandro González Pirez, le ganó en el mano a mano a Santiago Núñez, sólo contra el mundo, gambeteó dentro del área, se fabricó el espacio y definió con clase europea. Era el gol (golazo) de la clasificación.
Sin embargo, en un tiro libre gestado innecesariamente por una falta absurda de Rojas, Guido Carrillo se elevó más alto que todos en el segundo minuto de adición del complemento, justo cuando el golazo de Maravilla Martínez para el 1-0 parecía definitorio y en las tribunas teñidas de celeste y blanco se preparaba el “dale campeón”. Hubo ovación para Carrillo en los festejos.
GOL DE LORD CARRILLO, LO EMPATA ESTUDIANTES
POR AHORA, ALARGUE SEÑORES pic.twitter.com/VQQGpDQLwc
— BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) December 14, 2025
En el alargue pudo pasar cualquier cosa. Se lució Muslera, salvador, pero también tuvo lo suyo Cambeses. Y también debió correr de atrás Estudiantes en los penales cuando Cetré malogró su disparo. Pero la historia estaba escrita y era Pincharrata. Volvió a aparecer Muslera y Estudiantes fue campeón. Contra viento y marea.
Desde los 12 pasos
Comenzó pateando José Sosa para Estudiantes, de cara a su público y el Principito no falló: definición a la izquierda de Cambeses para poner el 1-0. Fue el turno de Maravilla Martínez, quien empató con un disparo fuerte, arriba de la humanidad de Muslera.
Llegó el turno de Edwin Cetré, quien sacudió el arco de rival con un potente disparo de derecha. Sin embargo Facundo Cambeses, con su brazo izquierdo firme, atajó el disparo y la pelota terminó rebotando en el travesaño. Luego, Luciano Vietto definió a la izquierda de Muslera, que fue al otro lado, y adelantó a Racing 2-1.
Lucas Alario ejecutó fuerte hacia el palo derecho de Cambeses, que prácticamente no tuvo reacción para nivelar nuevamente las acciones, pero Agustín García Basso, de zurda, ajustó el remate junto a un palo y venció a Muslera, que se arrojó para ese sector pero no pudo evitar el 3-2 de la Academia.
El juvenil Joaquín Tobio Burgos tenía la responsabilidad de igualar y no dudó: pateó con fuerza al centro del arco, engañando a Cambeses, para el 3-3. Y llegó la hora de Gastón Martirena. El uruguayo perdió el duelo ante su compatriota Fernando Muslera, quien se arrojó hacia su palo izquierdo y desvió el remate.
Eric Meza pateó fuerte hacia la derecha de Cambeses, que fue hacia el otro palo para establecer el 4-3 y darle nuevamente la ventaja a Estudiantes, pero Santiago Sosa ejecutó fuerte al medio del arco para igualar 4-4. Sin embargo, el mediocampista de Racing debió ser retirado en camilla por una lesión después de convertir el tanto.
PARDO ERRÓ EL PENAL Y ESTUDIANTES ES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA TRAS GANARLE A RACING POR PENALES
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/IOvnlZ1j6F
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025
Facundo Rodríguez se hizo cargo del primer penal de la serie de uno y, con suspenso, marcó el 5-4 para el León, ya que Cambeses casi le contiene el remate. Finalmente, Franco Pardo, ratificó su pésima noche, estrelló su remate en el palo y Estudiantes se consagró campeón.
De esta manera, los dirigidos por Eduardo Domínguez jugarán el próximo sábado por una estrella más, el Trofeo de Campeones, ante Platense, campeón del Torneo Apertura en el estadio Único de San Nicolás.
Quien gane dicha final, se asegurará jugar por la Supercopa Argentina en 2026 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina. Además de un lugar en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.
“QUE LO LLEVAN ADENTRO, COMO LO LLEVO YO”… ¿Siguen despiertos los Pinchas? ¡Nos metemos al vestuario de Estudiantes para ver los festejos del campeón del #TorneoClausura!
@EdelpOficial pic.twitter.com/B1DiiJMQTT
— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025
Ficha Técnica
1 (4). Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura (m.87, Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni (m.100, Bruno Zuculini), Santiago Sosa, Agustín Almendra (m.75, Adrián Fernández); Santiago Solari (m.75, Tomás Conechny) (m.118, Luciano Vietto), Adrián Martínez, Duván Vergara (m.87, Franco Pardo).
Entrenador: Gustavo Costas.
1 (5). Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez (m.83, Eric Meza), Leandro González Pirez, Santiago Núñez (m.95, Facundo Rodríguez), Santiago Arzamendia (m.89, Gastón Benedetti); Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi (m.83, Lucas Alario); Tiago Palacios (m.74, Joaquín Tobio Burgos), Cristian Medina (m.89, José Sosa), Edwuin Cetré; Guido Carrillo.
Entrenador: Eduardo Domínguez.
Goles: 1-0, m.81: Adrián Martínez. 1-1, m.90+2: Guido Carrillo.
Definición por penaltis: Para Racing convirtieron Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Santiago Sosa, mientras que Fernando Muslera le contuvo el disparo a Gastón Martirena y Franco Pardo estrelló su remate en el palo. Parra Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Facundo Cambeses le atajó el disparo a Edwin Cetré.
Árbitro: Nicolás Ramírez amonestó a Adrián Martínez, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Ramón Gómez, Guido Carrillo, Tiago Palacios y Gastón Benedetti.
Incidencias: Partido final del Torneo Clausura disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, ante 38 mil espectadores.
¡Bienvenido! @EdelpOficial jugará la CONMEBOL #Libertadores 2026. El nuevo campeón del fútbol argentino va por la #GloriaEterna. pic.twitter.com/hsLpIwHBUa
— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 14, 2025
Clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Platense, campeón del Torneo Apertura.
- Estudiantes, campeón del Torneo Clausura.
- Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.
- Lanús, campeón de la Copa Sudamericana.
- Rosario Central, campeón de Liga (1° de la tabla anual).
- Boca, 2° de la tabla anual.
- Argentinos Juniors, 3° de la tabla anual.
Clasificados a la Copa Sudamericana 2026
- River, 4° de la tabla anual.
- Racing, 5° de la tabla anual.
- Deportivo Riestra, 6° de la tabla anual.
- San Lorenzo, 7° de la tabla anual.
- Tigre, 8° de la tabla anual.
- Barracas Central, 9° de la tabla anual.