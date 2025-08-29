Continúan las mejoras en la ruta provincial 15 del departamento Tala
En el marco del programa de conservación de caminos y rutas, que busca garantizar mejor transitabilidad a vecinos y productores, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) prosigue con los trabajos en la ruta provincial 15, en el tramo que va desde la provincial 39 hasta La Hoyita, en el departamento Tala.
Las tareas incluyen la reposición de 1.773 m³ de material calcáreo y 2.759 m³ de ripio, en una extensión de 10 kilómetros, interviniendo en tramos puntuales de la ruta. Hasta el momento, se completaron 1,5 kilómetros comenzando desde la ruta provincial 39 en dirección a La Hoyita, y durante la última semana se movilizaron 40 equipos de camiones para trasladar el material.
Estos trabajos responden a una histórica demanda de vecinos y productores, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y facilitar el traslado hacia distintos puntos de la provincia.