Continúan las capacitaciones del Plan Provincial de Alfabetización en el nivel primario
En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, durante agosto se llevan adelante encuentros de capacitación tanto presenciales como virtuales, dirigidos a docentes, equipos directivos y supervisores de toda la provincia de Entre Ríos.
La presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, destacó el compromiso de la gestión con la alfabetización temprana:
“Estamos comprometidos con garantizar que todos los niños de Entre Ríos aprendan a leer y escribir con comprensión desde los primeros años. Por eso, el Plan se aborda desde el nivel inicial. La alfabetización es una prioridad de nuestra gestión. Estamos viendo grandes avances en el nivel primario y esperamos que continúe creciendo”.
El propósito de estas capacitaciones es fortalecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la lectura, escritura, comprensión y producción de textos en los primeros grados de la educación primaria.
Por su parte, la directora de Educación Primaria, Mónica Schoenfeld, valoró la participación docente y confirmó la continuidad del plan:
“Estaremos capacitando en varios departamentos la próxima semana, agradecemos a los docentes por el compromiso y la buena predisposición”.
Durante agosto, se desarrollarán las siguientes actividades virtuales para docentes:
- Lunes 11: docentes de primer grado
- Martes 12: docentes de segundo grado
- Miércoles 13: docentes de tercer grado
- Jueves 14: capacitación conjunta para primer y segundo grado, junto con el área de ruralidad
Las instancias presenciales se llevarán a cabo en diferentes localidades y fechas:
- Miércoles 13: Diamante
- Jueves 14: Tala, nodo Crespo ruralidad y nodo María Grande ruralidad
- Lunes 18: Uruguay, Concordia, Gualeguay, nodo Viale y nodo Cerrito de ruralidad
- Martes 19: Uruguay, Concordia y Paraná
- Miércoles 20: Gualeguaychú, Concordia, Nogoyá y Paraná
- Jueves 21: Colón
- Viernes 22: Colón, Victoria y Paraná
Finalmente, Schoenfeld remarcó la repercusión positiva que tiene el Plan en las escuelas:
“El Plan continúa creciendo y expandiéndose; muchas escuelas están motivadas por los avances y progresos que vienen observando en los estudiantes”.