Continúa la búsqueda de Rubén Alberto Ferreyra, que no es visto desde el 30 de septiembre
La búsqueda de Rubén Alberto Ferreyra, de 59 años, que permanece desaparecido desde el martes 30 de septiembre en Paraná, sigue en curso.
Fuentes judiciales y policiales informaron que se realizaron rastrillajes en las inmediaciones de su vivienda y se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos.
Inicialmente intervino la Comisaría Segunda, que llevó adelante entrevistas con familiares y allegados de Ferreyra. Posteriormente, se sumaron la División Montada y Canes de la Policía de Entre Ríos (PER), utilizando perros rastreadores en las tareas de búsqueda.
Más adelante, la investigación contó con la participación de la División Trata de Personas y la División Técnicas Especiales de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la PER, que realizaron pericias, relevamientos e inspecciones en la casa del desaparecido.
Cámaras de seguridad y sistemas federales
Se confirmó que se están cotejando imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su domicilio y en otras zonas de la ciudad para intentar determinar su recorrido. Además, la causa fue incorporada al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), ampliando el alcance de la investigación a nivel nacional, consignan los colegas de Teletipo Digital.
Pedido de colaboración
Desde la Fiscalía se dispusieron nuevas entrevistas y medidas de investigación. Hasta el momento, no hay información certera sobre el paradero de Ferreyra, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población.
Quienes puedan aportar datos relevantes deben comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.