Continúa la búsqueda de Rubén Alberto Ferreyra, que no es visto desde el 30 de septiembre

Redacción | 03/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

La búsqueda de Rubén Alberto Ferreyra, de 59 años, que permanece desaparecido desde el martes 30 de septiembre en Paraná, sigue en curso.

Fuentes judiciales y policiales informaron que se realizaron rastrillajes en las inmediaciones de su vivienda y se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos.

Inicialmente intervino la Comisaría Segunda, que llevó adelante entrevistas con familiares y allegados de Ferreyra. Posteriormente, se sumaron la División Montada y Canes de la Policía de Entre Ríos (PER), utilizando perros rastreadores en las tareas de búsqueda.

Más adelante, la investigación contó con la participación de la División Trata de Personas y la División Técnicas Especiales de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la PER, que realizaron pericias, relevamientos e inspecciones en la casa del desaparecido.

Cámaras de seguridad y sistemas federales

Se confirmó que se están cotejando imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su domicilio y en otras zonas de la ciudad para intentar determinar su recorrido. Además, la causa fue incorporada al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), ampliando el alcance de la investigación a nivel nacional, consignan los colegas de Teletipo Digital.

Pedido de colaboración

Desde la Fiscalía se dispusieron nuevas entrevistas y medidas de investigación. Hasta el momento, no hay información certera sobre el paradero de Ferreyra, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población.

Quienes puedan aportar datos relevantes deben comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.

