Continúa el conflicto de controladores aéreos: se esperan nuevos paros esta semana
Tras un domingo con 4.000 pasajeros afectados por el paro de los controladores aéreos, y sin medidas de fuerza previstas para este lunes, el cronograma de paros se retomará este martes 26 de agosto, de 7 a 10 y de 14 a 17.
La medida, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), comenzó el viernes pasado con demoras y cancelaciones y continuó el domingo en franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22.
Según informó Aerolíneas Argentinas, la aerolínea debió cancelar más de 40 vuelos y reprogramar otros 122, afectando a unos 4.000 pasajeros. La compañía pidió a los viajeros mantenerse atentos a posibles cambios en sus vuelos, y recordó que las modificaciones se notifican por correo electrónico o, en el caso de reservas hechas por agencias de turismo, a través de estas últimas.
El conflicto ya había afectado a casi 20.000 pasajeros el viernes en Aeroparque y Ezeiza. La aerolínea denunció ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que Atepsa impidió la salida de nueve vuelos autorizados fuera de la ventana de paro, incluidos dos internacionales, incluso con pasajeros ya embarcados y equipaje despachado.
Otras aerolíneas también reportaron afectaciones:
- LATAM comunicó reprogramaciones en vuelos desde y hacia Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Pablo, afectando a unos 2.500 pasajeros.
- JetSmart informó que se cancelaron 39 vuelos y se reprogramaron 38, impactando a más de 13.000 pasajeros, ofreciendo cambios de fecha sin costo hasta el 14 de septiembre de 2025, con solicitud válida hasta el 31 de agosto.
Según Atepsa, los paros afectan principalmente los despegues, ya que durante los intervalos de protesta no se tramitan planes de vuelo ni se autorizan movimientos de aeronaves o vehículos en superficie. La EANA advirtió que “un vuelo que no despega en la franja establecida no puede cumplir su arribo previsto ni su regreso, y esto impacta sobre toda la operación aérea sucesiva”.
El conflicto, originado en una discusión salarial, estalló tras el fin de la conciliación obligatoria. La EANA informó que se realizaron 17 audiencias sin acuerdo y acusó al gremio de mantener “una postura intransigente”. El Gobierno Nacional también rechazó las medidas por afectar un servicio esencial garantizado por ley.
Próximas jornadas de paro
El plan de lucha de Atepsa contempla cinco días de restricciones, con franjas de tres horas cada una, totalizando seis horas de afectación diaria:
- Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17
- Jueves 28 de agosto: de 13 a 16
- Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22