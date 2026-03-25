Consumo retraído: las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 5,9% en enero y superaron la baja nacional
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados de Entre Ríos se desplomaron un 5,9% interanual en enero, ubicando a la provincia entre los distritos con peor desempeño del país.
La caída se inscribe en un contexto en el que el consumo continúa mostrando debilidad en distintos puntos de la Argentina, con fuertes diferencias entre jurisdicciones.
A nivel nacional, las ventas totalizaron $2,34 billones en enero de 2026, lo que implicó una baja real del 1,2% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Encuesta de Supermercados del Indec.
En la comparación mensual, también se verificó una contracción del 1,5% respecto de diciembre de 2025, lo que confirma la continuidad del enfriamiento del consumo masivo.
El informe reflejó un comportamiento dispar entre jurisdicciones: aproximadamente la mitad de las provincias mostró signos de recuperación, mientras que la otra mitad se mantuvo en terreno negativo.
En ese escenario, Entre Ríos quedó dentro del grupo con mayores caídas, con un retroceso que más que cuadruplica el promedio nacional.
En cuanto al desempeño por rubros, sobre un total de 11 categorías relevadas, cinco registraron incrementos interanuales.
Entre ellas se destacaron Carnes, con una suba del 18,0%; Verduras y frutas, con un 9,3%; Alimentos preparados y rotisería, con un 4,7%; Panadería, con un 0,5%; e Indumentaria, con un 0,1%.
En conjunto, estos segmentos explicaron el 26% de la facturación mensual de los supermercados relevados.
Por el contrario, seis rubros mostraron caídas interanuales: se observaron bajas en productos de almacén, artículos de limpieza y perfumería, lácteos, bebidas, electrónicos y otros.
En este grupo, los descensos llegaron hasta el 17,0% en el caso de los electrónicos, lo que refleja un freno más marcado en bienes durables y semidurables.
Estos seis rubros concentraron el 74% de las ventas del mes, por lo que su desempeño negativo terminó definiendo el resultado general del sector.
En síntesis, el comportamiento de enero confirma la persistencia de un escenario de consumo retraído, con impactos más severos en algunas provincias.
En particular, Entre Ríos exhibe una caída que supera ampliamente el promedio nacional, consolidándose como uno de los distritos más afectados por la merma en las ventas de supermercados.
Fuente: El Entre Ríos