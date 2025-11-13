Construir Valores: la Asociación Civil Carpinches afianza un espacio deportivo de inclusión y solidaridad
El programa Construir Valores, uno de los ejes de la actual gestión de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, continúa su despliegue territorial en distintas entidades deportivas, culturales y asociaciones civiles para fortalecer el tejido social y garantizar mejores oportunidades de educación y formación.
A través del programa que impulsa la Municipalidad de Paraná, la Asociación Civil Carpinches incorporó una entrenadora y elementos deportivos para afianzar el crecimiento de su equipo de básquet.
Carpinches, fundado en 2019, promueve la inclusión de la diversidad en el deporte y la visibilización del colectivo de la diversidad sexual.
La Asociación Civil Carpinches es una de las entidades que accedió al programa municipal con el objetivo de afianzar su proyecto deportivo de inclusión y de visibilización del colectivo. En el club además se practica fútbol, natación y vóley.
Katia Fragazzini, entrenadora nacional de básquet, se refirió al trabajo diario para sostener el proyecto social ubicado en la zona del Seminario. “Uno de los aportes que se hicieron fue para sostener el espacio de entrenamiento: un entrenador y materiales. Sumamos varias pelotas Molten, que son de una categoría especial, número 7, y esto nos permite profesionalizar el deporte”, explicó.
Acto seguido, la docente manifestó: “Así podemos recepcionar gente en un deporte inclusivo, donde jóvenes y adultos pueden venir a jugar libremente. Los aportes nos sirvieron para seguir construyendo este espacio. Todas las personas que tengan los valores de la inclusión y el respeto pueden venir”.
En la misma línea, Ignacio Rojo, miembro y fundador de Carpinches, agregó: “Surge como la posibilidad de acceso pleno a canchas libres de discriminación, donde convivimos personas de distintas edades, sin distinción de género”.