Construir Valores impulsa el crecimiento del fútbol infantil en Toritos de Chiclana
El club Toritos de Chiclana, ubicado en el barrio San Roque de Paraná, refuerza su trabajo en las categorías formativas de fútbol infantil gracias al programa Construir Valores, una iniciativa del Municipio que brinda apoyo económico a clubes y organizaciones barriales para ampliar la red de resguardo y recreación destinada a infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores.
La coordinadora del programa, Verónica Alloatti, destacó que la implementación comenzó en mayo con un plazo inicial de tres meses y que ahora se extenderá seis meses más. “El programa garantiza el sostenimiento de cuatro entrenadores y la entrega de material deportivo, en este caso pelotas de fútbol”, señaló.
Por su parte, Luis Díaz, integrante del programa, subrayó: “Estamos acompañando a los clubes de Paraná que buscan la colaboración del Estado a través de políticas de contención social”.
Desde la institución, la presidenta Alejandra Metz valoró la iniciativa municipal: “Es una contención para los chicos y para los profesores que vienen a practicar”. En la misma línea, la secretaria del club, Andreas Cejas, resaltó que la ayuda “contribuye a reponer materiales y mantener a los profesores”, además de señalar que la Escuelita de Fútbol sumó muchos chicos en categorías inferiores y juveniles.
Sobre Construir Valores
El programa Construir Valores busca fortalecer el entramado comunitario a través de aportes a clubes y organizaciones barriales, fomentando la inclusión social mediante el deporte y la actividad recreativa. Los requisitos y más información están disponibles en www.parana.gob.ar/gestiondegobierno/ciudadactiva/construir-valores.