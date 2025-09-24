Construir Valores amplía su alcance con talleres educativos y culturales en Sportivo Urquiza
El programa Construir Valores, impulsado por la Municipalidad de Paraná en articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de UADER, puso en marcha nuevas actividades en el club Sportivo Urquiza.
La iniciativa, denominada “Aprendizajes en Comunidad”, incluye talleres gratuitos de acompañamiento escolar, danza contemporánea y artes visuales, destinados a niños, niñas y adolescentes de la zona. Las clases se dictarán los martes y jueves con docentes de Artes Plásticas, de Danza y del Profesorado de Educación Primaria de la FHAyCS.
La coordinadora del programa, Verónica Alloatti, expresó: “Estamos muy contentos de iniciar esta actividad en el club Sportivo Urquiza. Está destinado a chicos del nivel primario y secundario de los primeros años. La intención del Municipio es el bienestar y la contención de nuestros niños para que encuentren otra alternativa educativa y cultural”.
Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richar, destacó la articulación institucional: “Es otro proyecto que complementa lo que hacen las escuelas de la zona y lo que desarrolla el club en esta importante tarea de contención y de brindar cada vez más actividades”.
Finalmente, la presidenta de Sportivo Urquiza, María Galván, valoró la iniciativa: “Tiene muchísima importancia. Un chico más en el club es un chico menos en la calle. Los participantes tienen apoyo escolar y talleres y ya se quedan entrenando”.