Consejo Paranaense del Deporte: presentaron un alojamiento integral para clubes y asociaciones de Paraná
En una nueva instancia de articulación entre el sector público y las entidades deportivas de la ciudad, el Consejo Paranaense del Deporte llevó adelante su último encuentro del año, donde se presentó un alojamiento integral destinado a instituciones locales. La propuesta, impulsada por Costanera 241, busca fortalecer la posición de Paraná como sede de eventos deportivos de jerarquía nacional, ofreciendo tarifas accesibles a clubes y organizaciones de la región.
La reunión se realizó en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante, con la participación de clubes, asociaciones e instituciones deportivas. Si bien se abordaron diversas líneas de trabajo, la agenda priorizó dos temas centrales: las “Recomendaciones para la práctica de deportes en el río”, elaboradas junto a la Asociación de Guardavidas, clubes y escuelas de SUP; y la consolidación del Registro de Eventos Deportivos, además de la presentación de la nueva oferta de alojamiento.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, valoró el cierre del año en el marco del Consejo y remarcó la importancia del espacio: “Es una iniciativa que retomamos en esta gestión de la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de encontrarnos con todos los actores del deporte de Paraná para planificar qué deporte queremos”, expresó.
Asimismo, subrayó que Paraná se ha consolidado como destino de eventos deportivos nacionales, y que se trabaja de manera articulada tanto en el registro deportivo como en el registro turístico que impulsa el EMPATUR. En ese marco, representantes de Costanera 241 presentaron un nuevo alojamiento diseñado especialmente para delegaciones deportivas.
El responsable de la empresa, Carlos Monti, destacó “la nueva inversión pensada para posicionar al deporte como atractivo turístico” y señaló que el alojamiento contempla servicios adecuados para deportistas, alimentación saludable y tarifas especiales para clubes locales, además de un reconocimiento por reservas anticipadas.