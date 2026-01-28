Conocé quiénes integraron el jurado de la cuarta noche del Carnaval del País 2026
Más de 19 mil personas disfrutaron el pasado 24 de enero de una jornada ideal en el Corsódromo, donde se desarrolló la cuarta de las once noches previstas de la edición 2026 del Carnaval del País, el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina. En ese marco, se conocieron los nombres de los jurados encargados de evaluar el paso de las cuatro comparsas en competencia.
El Carnaval del País se vive como una verdadera contienda artística y cultural, en la que O’ Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí buscan quedarse con la copa en esta edición. Para ello, un jurado especializado evalúa distintos rubros técnicos y artísticos, cuyos puntajes recién se darán a conocer al finalizar la undécima noche.
Los jurados de la cuarta noche
Vestuario – Gabriel Gonzalo
Diseñador de carnaval, vestuarista, diseñador gráfico, docente e ilustrador. Se formó en Artes Plásticas y Diseño Gráfico en la Universidad Nacional del Nordeste y complementó su formación con cursos de vestuario escénico dictados por docentes de la FADU.
Reconocido por el desarrollo de temáticas creativas e históricas, se formó en los talleres de la Comparsa Carumbé, donde continúa trabajando. Realizó vestuarios para carnavales de Paso de los Libres, Monte Caseros, Uruguaiana, Concordia, Federación, Ituzaingó, Santo Tomé, La Cruz, Bella Vista y Corrientes, entre otros.
Entre sus trabajos más destacados figuran diseños para Ara Berá, Carumbé, Marabú, Fénix de Chajarí y Orfeo de Monte Caseros, con múltiples premios obtenidos a lo largo de su trayectoria.
Carrozas – Maximiliano Sosa
Diseñador y realizador de carrozas, diseñador gráfico, capacitador en Dibujo y Pintura, licenciado en Arte y Tecnología, escultor y tallador. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño y confección de esculturas y alegorías carnavalescas.
Se desempeñó en producciones de carnavales de Bella Vista, Corrientes, Ituzaingó, Concepción del Uruguay, y en comparsas como Poramba, Caru Cuarcitos, Sapucay y Yeroky Vera, entre otras.
Música – Iván Minchoff
Músico, compositor y docente. Técnico recibido y actual profesor de Música con especialidad instrumental en saxofón en el Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo Horlando de Biasi”.
Integra la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Corrientes, es saxofonista de A Metros Roda de Samba, además de sesionista y arreglador musical. Participó en proyectos como Tributo a los Fabulosos Cadillacs, “Lado 20” y en comparsas como Arandú Beleza, Luz Argentina, Las Palmas, Arcoíris, Estrella Tropical y Sapucay, entre otras.
Desfile – Adelardo Ojeda
Coreógrafo, director y docente con amplia trayectoria en danzas folclóricas, contemporáneas, ritmos urbanos y latino-caribeños. Se destaca por su enfoque creativo y la coordinación de montajes de gran escala.
Fue jurado en numerosos carnavales y coordinador de comparsas como Ara Berá, Yasi Porá, Samba Total (Corrientes) y Aero Zamba (Vera, Santa Fe). Además, es creador y director de obras como “Mónicas”, “Lapacho”, “Querencias de un Tropero”, “Romance de Zamba” y “Postales de mi Pueblo”.
Se formó en el Instituto Saocco (Buenos Aires), el ISPEA y el Conservatorio Fracassi.