Conmovedor discurso de la hija de María Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz
El Instituto Nobel Noruego celebró este miércoles, a la una de la tarde (hora local), la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, en medio de una fuerte conmoción política dentro y fuera de Venezuela. Aunque la oposición venezolana había confirmado que María Corina Machado logró salir del país rumbo a Noruega, finalmente no estuvo presente en la gala. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió la medalla, el diploma y leyó el discurso en su nombre.
Horas antes, Machado había afirmado en un mensaje dirigido al presidente del Comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, que se encontraba “en camino a Oslo”. Sin embargo, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, informó que la dirigente opositora “no está en Noruega y no estará en el escenario”, aunque aseguró que “está a salvo” y que su llegada podría darse entre la noche y el jueves por la mañana. Su vocera, Claudia Macero, también confirmó su ausencia en la ceremonia sin precisar su ubicación.
La incertidumbre creció en los últimos días, especialmente después de la suspensión de la tradicional conferencia de prensa del Nobel. Machado permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando fue inhabilitada y posteriormente perseguida tras la elección presidencial que la oposición afirma haber ganado con su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado. La última aparición pública de la dirigente se registró el 9 de enero, durante una protesta contra la asunción de Nicolás Maduro.
Durante la ceremonia, su hija leyó un discurso que comenzaba con una invocación solemne: “He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”. En el mensaje, Machado reivindicó la diversidad histórica de Venezuela y denunció el proceso de degradación institucional y democrática iniciado en 1999. Relató el derrumbe social que dejó “una economía colapsada más del 80%, una pobreza superior al 86% y nueve millones de venezolanos forzados a huir”.
Machado también destacó el renacer del espíritu ciudadano en las primarias opositoras y la victoria que atribuyen a González Urrutia en las presidenciales de 2024: “Edmundo González ganó con el 77% de los votos. Todas las actas contaban la misma historia”. Luego denunció la ola represiva que siguió a esos comicios: “Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas”.
Previo al discurso, Frydnes brindó una intervención inusualmente dura hacia el régimen venezolano: “Maduro acepte los resultados y renuncie”, afirmó, generando una ovación de pie entre autoridades, diplomáticos y miembros de la diáspora venezolana presentes en la sala.
A la ceremonia asistieron varios presidentes latinoamericanos —Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa y José Raúl Mulino—, además de Edmundo González, figuras políticas internacionales y familiares de Machado. La única gran ausente de la jornada fue la flamante laureada.
Mientras tanto, Oslo se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad ante posibles manifestaciones en apoyo y rechazo a Machado. Sus detractores cuestionan su cercanía con Donald Trump, a quien dedicó el premio, mientras Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe y desarrolla operaciones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, acciones respaldadas por Machado y denunciadas por Maduro como un intento de desestabilizarlo.
El Instituto Nobel recordó que existen precedentes de galardonados que no pudieron acudir a la ceremonia por encontrarse encarcelados o perseguidos, y que sus familiares leyeron el discurso en su nombre.
En paralelo, este miércoles también se desarrollan en Estocolmo las ceremonias de entrega de los premios Nobel en literatura, química, medicina, física y economía, presididas por el rey Carlos XVI Gustavo.