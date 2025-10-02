Conmoción en Manchester: En pleno Yom Kipur, un hombre atacó una sinagoga y mató al menos dos personas
Cuando Gran Bretaña está atravesada por las divisiones de la guerra en Gaza y en el día de Yom Kipur, el más sagrado de los judíos, una sinagoga fue atacada en la mañana de este jueves en Manchester, en un incidente que está siendo tratado como “un ataque terrorista”.
Dos personas murieron cuando un automóvil se dirigió al grupo de fieles frente a la sinagoga y el atacante después siguió apuñalándolos con un cuchillo. Otras tres personas están gravemente heridas. El atacante no consiguió entrar al templo.
El atacante fue baleado y la policía alejó a la gente porque creía que tenía una bomba atada a su cuerpo. Un camión antiexplosivos se instaló frente a la sinagoga, detrás del cordón de seguridad. El hombre murió poco después. Robots antiexplosivos y sus expertos buscaban determinar si tenía un explosivo.
El ataque se produjo a las 9:31 de la mañana, cuando había muchas personas rezando en el templo de Heaton Park, un barrio donde vive la comunidad judía en Gran Mánchester.
Atentado en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Mánchester, durante Iom Kipur (Día del Perdón)
Un individuo arremetió con su vehículo contra tres fieles que se dirigían a ingresar al templo y, acto seguido, atacó con un cuchillo a otro hombre. El agresor… pic.twitter.com/pEMoS4UaSz
La policía acudió a la sinagoga de Heaton Park a las 09:31 de la mañana, tras ser testigo de cómo un coche se dirigía hacia el público y de cómo un hombre era apuñalado. Una persona declaró a la BBC que la policía le dio al sospechoso un par de advertencias. No escuchó, así que abrieron fuego.
El cuerpo del sospechoso permanecía frente a la sinagoga mientras la policía intentaba determinar si portaba un artefacto explosivo. Su primera imagen muestra a un hombre rapado (o calvo), gordo, con barba, con un supuesto chaleco explosivo debajo de su suéter.
Si bien los agentes creen que el ataque se llevó a cabo en solitario (con un coche, un cuchillo o un machete, y posiblemente una bomba), una línea de investigación explorará si el sospechoso recibió ayuda en la planificación.
El ataque, que tuvo lugar durante Yom Kipur y ocurrió cuando miembros de la comunidad se dirigían al culto matutino, no parece ser casual para los investigadores.
La creciente sensación de amenaza en la zona, acercándose al aniversario del 7 de octubre, y la estrecha colaboración entre la comunidad, las organizaciones de seguridad y la policía, permitieron que agentes de armas de fuego llegaran al lugar en 6 minutos. Uno de los muertos era el guardia privado que custodiaba la sinagoga.
La policía antiterrorista registró viviendas en White House Avenue, cerca de la sinagoga de Crumpsall, según informó el Manchester Evening News (MEN).
Se dice que testigos vieron un coche circulando de forma errática, antes de que un hombre se bajara y comenzara a atacar a la gente con un cuchillo. Al aclararse lo que estaba sucediendo, miembros de la congregación bloquearon las puertas de la sinagoga.
La policía reveló haber “declarado Plato”, el código nacional utilizado por la policía y los servicios de emergencia al responder a un “ataque terrorista”, desplegándose en todo el país en sinagogas, escuelas judías y la comunidad para protegerla con medidas especiales.
El nivel de amenaza actual es considerable, el tercero más alto de cinco niveles. Este nivel lo establece el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC).