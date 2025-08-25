Conmoción en España por la muerte de Verónica Echegui
La actriz Verónica Echegui, una de las intérpretes más reconocidas del cine español en las últimas dos décadas, falleció en Madrid a los 42 años, víctima de un cáncer que había mantenido en la más estricta reserva.
Cuatro veces nominada a los Premios Goya y ganadora de uno como directora de cortometraje por Tótem loba (2022), Echegui dejó una huella profunda en la gran pantalla y en la televisión. Su muerte generó profundo dolor en el ambiente artístico y repercusión a nivel nacional, al punto de que hasta el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la despidió con un mensaje en redes sociales.
Una carrera brillante
Nacida en Madrid bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray, comenzó su trayectoria artística a los nueve años, aunque su salto a la fama llegó en 2006 con Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que le valió su primera nominación al Goya.
A partir de allí consolidó una carrera versátil, con actuaciones memorables en títulos como El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011), La gran familia española (2013) y Lasciati andare (2017). Más recientemente protagonizó Explota, explota (2020), el thriller político Justicia artificial (2024) —su último trabajo en cine— y series como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023).
Su talento trascendió fronteras: trabajó en México, Argentina, Italia y Estados Unidos, donde participó en la serie Trust junto a Donald Sutherland, Hilary Swank y Brendan Fraser.
Su visión sobre la vida y la muerte
En junio pasado, mientras promocionaba la serie A muerte, Echegui habló sobre su temor a la enfermedad y al sufrimiento, más que a la propia muerte. “Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”, confesó en una entrevista con Fotogramas.
También reflexionó sobre cómo la sociedad evita hablar de la finitud de la vida: “No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable”.
Reacciones y despedidas
La noticia provocó múltiples mensajes de despedida. Antonio Banderas expresó: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia y amigos”. En tanto, Juan Diego Botto lamentó estar “en shock por la pérdida de la gran actriz Verónica Echegui. Una enorme pérdida para nuestro cine”.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez escribió: “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”.
La Academia de Cine de España la despidió recordando su talento y proyección internacional: “La intérprete madrileña trabajó en distintos países y compartió pantalla con grandes figuras del cine mundial”.
Echegui, que mantuvo en silencio su enfermedad hasta los últimos días, fue internada recientemente en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde finalmente falleció.