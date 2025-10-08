Conmoción en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años
El fútbol argentino y sudamericano se encuentra de luto tras la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los directores técnicos más experimentados y laureados. El entrenador de Boca Juniors, que había regresado al club a mediados de este año, falleció a los 69 años luego de semanas con un delicado cuadro de salud que se había agravado recientemente.
Su diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. A pesar de los obstáculos médicos, Russo continuó con su carrera profesional, demostrando un gran compromiso con el deporte que para él siempre fue “su vida”.
Un legado de triunfos y resiliencia
Su enfermedad no fue un impedimento para seguir acumulando logros. Mientras recibía tratamiento, condujo al club colombiano Millonarios a la conquista del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. En su segunda etapa en Boca Juniors, obtuvo la Superliga 2019/20 y la Copa Maradona. También logró títulos con Vélez Sarsfield, Rosario Central y ascendió a Lanús y a Estudiantes de La Plata, el club donde se formó como futbolista y desarrolló toda su carrera.
A lo largo de su trayectoria, dirigió más de 1.000 partidos en Argentina, España, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita. Como jugador, defendió los colores de Estudiantes de La Plata, donde conquistó dos títulos locales.
En sus últimos días, Russo permaneció alejado de los entrenamientos y bajo internación domiciliaria con “pronóstico reservado”. A pesar de la preocupación pública, el entrenador siempre mantuvo una postura de entereza y evitó hablar de su salud, remarcando que “el que sabe de su salud es uno mismo”.
Su ayudante, Claudio Úbeda, se hizo cargo del equipo en sus últimos partidos y le dedicó el triunfo ante Newell’s. “Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, había expresado Úbeda.
El legado de Miguel Ángel Russo trasciende los títulos. Fue un formador, un estratega y un símbolo de respeto en el fútbol, recordado por su trabajo silencioso, su templanza y su amor por la profesión.