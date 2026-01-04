Conmoción en Chaco: Cesan contratos de 400 trabajadores del Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad de Chaco, provincia gobernada por Leandro Zdero (UCR), notificó el cese de contratos de unos 400 trabajadores civiles, muchos con años de antigüedad, lo que motivó una convocatoria a concentrar frente a la Casa de Gobierno para exigir explicaciones y reclamar estabilidad laboral ante el impacto que la medida tendría en áreas clave del sistema de seguridad.
Una nueva ola de despidos generó fuerte malestar en el ámbito estatal chaqueño. El Ministerio de Seguridad notificó el cese de contratos de aproximadamente 400 trabajadores, afectando a a personal civil que se desempeñaba en distintas áreas clave de esa Cartera gubernamental.
Según trascendió, entre los despedidos hay profesionales con más de ocho años de antigüedad que aguardaban el pase a planta permanente, luego de haber rendido los exámenes correspondientes.
De acuerdo a lo informado por el medio EsChaco, los despidos impactan directamente en sectores estratégicos para el funcionamiento de las fuerzas. Entre los trabajadores cesanteados se encuentran especialistas del Servicio Penitenciario, la Policía del Chaco, Seguridad Vial y los Foros de Seguridad, áreas consideradas sensibles para la operatividad cotidiana y la prevención del delito.
Trabajadores estatales consultados advirtieron que la pérdida de un número tan significativo de personal capacitado podría resentir seriamente la prestación de servicios esenciales para la comunidad, en un contexto ya marcado por la falta de recursos y la sobrecarga laboral en las fuerzas de seguridad.
El conflicto no resulta aislado. Desde distintos sectores recuerdan que la actual gestión provincial ya había avanzado con despidos similares al inicio del mandato del gobernador Leandro Zdero en 2024. En ese sentido, señalan que, pese a los anuncios oficiales sobre una provincia “pujante”, las políticas aplicadas en el Ministerio de Seguridad profundizan la incertidumbre laboral y el malestar entre los trabajadores, en un escenario de crisis económica y escasas oportunidades de empleo formal.