Conmoción en Barcelona: Lionel Messi pisó de nuevo el Nou Camp y tiró una frase shockeante
Lionel Messi volvió a pisar el césped de un lugar donde fue feliz. El astro argentino, que viajó con destino a España para sumarse a la convocatoria de la selección argentina en Alicante de cara a la última fecha FIFA del año, se acercó hasta el Camp Nou y visitó el estadio de su querido Barcelona, que está en la etapa final de su remodelación para volver a abrir sus puertas, por primera vez desde su despedida del club.
En la noche del domingo, Messi se mostró en las afueras y también en el campo de juego del mítico recinto que vibró junto a él en recordadas jornadas por la liga de España y otras tantas en veladas históricas de la Champions League. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo.
Unas palabras cargadas de emoción por regresar a un espacio que lo cobijó cuando era un niño y que luego se transformó en un jugador de talla mundial reconocido por el planeta del fútbol.
Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución. La noticia tuvo impacto en todo el mundo y a los pocos días, entre lágrimas, Messi se despidió en una emotiva conferencia de prensa en las entrañas del recinto catalán.
“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, una frase que impacta por su renovación con el Inter Miami, y por su cada vez mas probable participación en el Mundial 2026. En la agenda del crack, ¿habrá lugar todavía para una despedida jugando formalmente para el Barcelona???